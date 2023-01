Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme, sul set del film Wolves

I due divi (e grandi amici nella vita reale) tornano finalmente a calcare lo stesso set. Reciteranno fianco a fianco nel thriller di Apple, per la gioia dei fan che non vedevano l’ora di assistere a quella che i media chiamano “la reunion boomer”

Brad Pitt e George Clooney finalmente tornano a caricare lo stesso set. I due divi di Hollywood (che sono grandi amici nella vita reale) reciteranno fianco a fianco nel film Wolves, un thriller di Apple. Questa notizia fa la gioia dei fan, che non vedevano l'ora di assistere a quella che i media chiamano "la reunion boomer". Il film molto probabilmente sarà un enorme successo, dato che già le prime foto che immortalano i due protagonisti spalla a spalla sul set stanno facendo il giro del mondo, ottenendo innumerevoli consensi dal popolo della rete. Dopo molto tempo (15 anni) dalla trilogia dei film di Ocean's (Eleven, Twelve e Thirteen) e di Burn After Reading - A prova di spia diretto dai fratelli Coen, i due attori più famosi del globo terraqueo hanno sfilato per le strade di New York indossando due giacche di pelle attillate. Brad Pitt e George Clooney, 59 e 61 anni, sono stati avvistati in più punti della Grande Mela per i ciak del nuovo film del regista di Spider-Man: Homecoming: Jon Watts. È lui che dirigerà la pellicola prodotta per Apple, dal titolo Wolves. Si tratta di un film che racconta la storia di due risolutori, "lupi solitari" (da qui deriva il titolo). A questi due risolutori verrà assegnato il medesimo incarico, dando il la a una storia farcita di colpi di scena, suspense e cardiopalma. Molti dei commenti che stanno subissando le foto condivise su Instagram e su Twitter si soffermano anche sul fatto che questi due quasi sessantenni e già sessantenni (quasi nel caso di Pitt, già in quello di George) sono dotati di un sex appeal tale che fa invidia a tanti loro colleghi ventenni.

L’immortale sex appeal di due attori sessantenni

Emily Ratajkowski: "Mi ripetevano che le donne hanno la data scadenza"

Nonostante di primavera ne siano passate parecchie da quando Brad Pitt si mostrava a torso nudo in Thelma & Louise e da quando George Clooney faceva innamorare di sé tutti gli spettatori di E.R., sembra che il fascino e la bellezza non manchino a questi due mostri sacri del cinema americano.

Qualcosa di ben diverso rispetto a quanto accade alle loro colleghe: ben poche attrici sessantenni vengono scritturate in un film anche per e grazie al loro sex appeal… Questa purtroppo è una piaga del mondo del lavoro in generale e dello showbusiness in particolare: le donne sembrano avere “una data di scadenza” molto più ravvicinata rispetto agli uomini. Usiamo l'espressione “data di scadenza” per rifarci al discorso tenuto dalla modella e attrice Emily Ratajkowski, la quale lo scorso 19 gennaio ha pronunciato parole ispiratrici all'Hunter College di New York rivolgendosi ai laureati, ai quali ha raccontato di aver abbandonato il percorso di studi per concentrarsi sul lavoro soprattutto per un motivo: “Tutti mi ricordavano che le donne hanno una data di scadenza” ha affermato Ratajkowski.

Invece Brad Pitt e George Clooney sembrano essere gli unici due divi dello spettacolo che sono come la manna: non nel senso proverbiale di "manna dal cielo" ma poiché la mannite è uno dei pochi alimenti che non hanno scadenza, guardare la confezione per credere...