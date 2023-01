Babylon, il cast del film con Brad Pitt e Margot Robbie

2/12 ©Getty

Gli anni Venti sono per il cinema quelli della transizione dal muto al sonoro. Questo per certi versi anche traumatico cambiamento è ben rappresentato dal personaggio di Jack Conrad. Brad Pitt interpreta una star per cui la “scoperta” della voce al cinema equivale al declino della sua carriera

Babylon, l'intervista a Brad Pitt di SkyTG24