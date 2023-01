Babylon, Damian Chazelle a Sky TG24: "Il cinema è la mia droga"

Il suo amore per il cinema italiano, la potenza dei sogni, la forza dirompente della Hollywood negli anni '20. Damien Chazelle è a Roma per presentare il suo nuovo film "Babylon" con Margot Robbie e Brad Pitt. Lo abbiamo incontrato

Esagerato, esplosivo. Un tripudio di colori, musica ed eccessi.

Un film che volutamente Damien Chazelle, regista premio oscar per La La Land, ha voluto rendere il più concreto e disturbante possibile, perché Hollywood negli anni ‘20, era così. Dopo una tiepida accoglienza negli Stati Uniti, dove forse non edulcorare il passato non gli è stato perdonato, arriva ora in Italia il 19 gennaio Babylon, la pellicola che racconta il passaggio dal muto al sonoro in un'industria cinematografica in piena espansone dove droga e feste sembravano contare più di ogni altra cosa. Nel cast Margot Robbie e Brad Pitt, ma anche Diego Calva e Li Jun Li.

Dal bacio non previsto in sceneggiatura che Margot Robbie è riuscita a strappare a Brad Pitt, come lei stessa ha raccontato, allo stesso Pitt che recita alcune battute in italiano: la prova dei due attori, secondo lo stesso Chazelle, è stata memorabile. Il suo omaggio, nemmeno troppo velato, a Fellini, la sua passione per Visconti, la sua gioia per essere a Roma per la prima volta.

Damien Chazelle ha anche tenuto una Masterclass insieme a Paolo Sorrentino, a Cinecittà. Perché il cinema, come dice lui stesso, fa da sempre parte della sua vita e non potrebbe essere altrimenti. Ecco che cosa ci ha raccontato.