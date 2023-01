Emily Ratajkowski: "Mi ripetevano che le donne hanno la data scadenza"

La modella, 31 anni, ha tenuto un discorso ispiratore all'Hunter College di New York. Si è rivolta ieri, giovedì 19 gennaio, alla classe di laureati del 2023. Indossando un berretto e un abito viola in stile collegiale, ha ricordato la sua decisione di lasciare il college prima di conseguire la laurea. “Tutti mi ricordavano che le donne hanno una data di scadenza” ha affermato

Emily Ratajkowski ha tenuto un discorso ispiratore all'Hunter College di New York. La modella, attrice, attivista per i diritti e anche scrittrice 31enne si è rivolta ieri, giovedì 19 gennaio, alla classe del 2023 per il consueto discorso di apertura dell’anno accademico, discorso che di solito vede sempre un personaggio illustre parlare ai giovani per ispirarli ed esortarli ad andare avanti con gli studi.

Stavolta a tenere il suddetto discorso motivazionale è stata una star che invece quegli studi non li ha conclusi. Indossando un berretto e un abito viola in stile collegiale, Emily Ratajkowski ha ricordato la sua decisione di lasciare il college prima di conseguire la laurea, quando ha frequentato (per breve tempo) l'UCLA.

“Non sono mai arrivata alla laurea” ha detto, spiegando di aver abbandonato quel percorso per intraprendere la carriera da modella. “Ho abbandonato sulla scia della crisi economica del 2008”, ha spiegato. “Ho scelto la sicurezza finanziaria che speravo che il lavoro da modella avrebbe portato”.



E ha aggiunto qualcosa di molto triste: “Sapevo anche che la mia finestra per questa opportunità era limitata. Tutti mi ricordavano che le donne hanno una data di scadenza”, queste le parole di Emily Ratajkowski.

Il motivo principale per cui la celebre modella ha rinunciato al completamento della sua istruzione è quindi legato a quel "countdown" che è un po' la spada di Damocle per le donne, specialmente per quelle che vogliono tentare una carriera nello showbiz.



Potete guardare le foto e i video che ritraggono Emily Ratajkowski durante il suo discorso all'Hunter College di New York nel suo post di IG che trovate in fondo a questo articolo.



Le parole di Emily Ratajkowski

approfondimento Emily Ratajkowski in Italia, la foto davanti all'Autogrill Emily Ratajkowski può quindi aggiungere al suo già ricchissimo Curriculum Vitae anche l’esperienza da relatrice per l’inaugurazione dell’anno accademico di un college. Modella, attrice, attivista politica e autrice di bestseller, la star si è data molto da fare nella sua vita, benché abbia dovuto lasciare la scuola. Ha voluto raccontare ai giovani dell’Hunter College di New York quanto segue: “Non sono mai arrivata alla mia laurea. Ho abbandonato sulla scia del collasso economico del 2008, scegliendo la sicurezza finanziaria che speravo che la carriera da modella mi avrebbe portato, (per arrivare) a ciò che volevo veramente fare, ovvero imparare e fare cose”, ha spiegato Ratajkowski.

“Il lavoro da modella pagava più di quello che i miei amici guadagnavano lavorando nel settore dei servizi ed ero terrorizzato all'idea di essere gravata dal debito del prestito studentesco”, ha aggiunto.

“Sapevo anche che la mia finestra per questa opportunità era limitata: tutti mi ricordavano che le donne hanno una data di scadenza. Così ho rinunciato alla mia istruzione e invece mi sono concentrata sul lavoro” sono state le parole della star. Quest’ultima è la parte più dolorosa e triste: il fatto che qualcuno debba rinunciare a formarsi per il timore di perdere le opportunità che vengono offerte solo entro un certo numero di primavere è un fallimento della società, ahinoi.



Le parole relative al ruolo di madre

approfondimento Emrata su Tik Tok: “Sono bisessuale”. Coming out o provocazione? Non è mancato all’appello un accenno al suo ruolo di madre. Ha parlato di suo figlio Sylvester - di quasi due anni - che ha avuto dal suo ex compagno, Sebastian Bear-McClard.



“Il lavaggio quotidiano dei biberon di mio figlio nel lavandino, il risveglio come ho fatto stamattina, alle 4:30 del mattino, per misurargli la temperatura nel buio della sua stanza. Le innumerevoli ore in cui l’ho tenuto contro il mio petto finché non si è riaddormentato. I mille pannolini che ho cambiato”, ha detto Emily Ratajkowski. Ha poi esortato gli studenti a trovare il tempo per "fare una pausa”, concedersi un periodo sabbatico in cui annotare tutti i progressi raggiunti. “Trovate i momenti per fermarvi, per riflettere su dove siete e quanta strada avete fatto”, queste le parole della modella e attrice.



L’elogio ai laureati per aver superato gli ostacoli

approfondimento Emily Ratajkowski sfila per JW Anderson all'interno di una sala giochi Emily Ratajkowski ha elogiato i laureati per i numerosi ostacoli che hanno superato durante il percorso di studi.

“Ho saputo che questa classe di laurea è particolarmente notevole. Che ci sono state particolari sfide e circostanze uniche per tutti voi”, ha detto.

“Mi hanno raccontato di studenti che hanno svolto diversi lavori mentre si laureavano, che hanno combattuto contro le malattie, persone che sono le prime nelle loro famiglie a laurearsi al college e quelle che hanno dovuto imparare l'inglese come seconda lingua. Ho sentito parlare delle studentesse che sono madri, che hanno sottratto del tempo alla loro istruzione e in qualche modo hanno trovato il coraggio e la capacità di tornare a scuola da persone adulte”. Dopo questa premessa, la star ha detto: “Con umiltà, mi sento onorata di stare davanti a tutti voi oggi”.



Nella didascalia con cui la modella e attrice ha corredato il suo post su Instagram si legge: “Complimenti alla classe 2023!! Grazie mille per avermi ospitato".

Le parole della presidente dell'Hunter College approfondimento Brad Pitt starebbe frequentando Emily Ratajkowski In un comunicato stampa che annunciava Emily Ratajkowski come relatrice di quest'anno, la presidente dell'Hunter College Jennifer J. Raab ha elogiato la modella definendola una "donna rinascimentale per la nostra era digitale".

Raab ha dichiarato: “Siamo entusiasti che Emily Ratajkowski condivida le sue intuizioni con i nostri laureati e le loro famiglie e amici". E ha aggiunto: "La sua capacità di passare dalla televisione alle passerelle, dai film alla carriera di autrice di bestseller è una lezione da cui tutti i nostri laureati possono imparare”. Di seguito potete guardare le foto e i video che ritraggono Emily Ratajkowski durante il suo discorso all'Hunter College di New York.