Emrata su Tik Tok: “Sono bisessuale”. Coming out o provocazione?

Ancora un coming out, o una provocazione, nella giornata internazionale del coming out. Dopo Madonna, ora è il momento di Emily Ratajkowski , che da Tik Tok ha annunciato: “Sono bisessuale”. Sembra essere diventata quasi una moda nel mondo dello sport e dello spettacolo. Il primo è stato Iker Casillas che, facendo marcia indietro poche ore dopo, ha poi dichiarato il suo profilo era stato hackerato. Nessuno ha creduto alla seconda versione dell’ex portiere spagnolo, tanto che Casillas è stato travolto dalle critiche perché la sua esternazione è stata vista come uno scherzo fuori luogo su un tema molto delicato e complesso.

La super topmodel è reduce dal naufragio del matrimonio con Sebastian Bear-McClard , produttore indipendente sposato nel 2018. Tra alti e bassi, anche giudiziari, il loro matrimonio ha tenuto 4 anni e ha permesso alla modella di mettere al mondo una bimba. Solo poche settimane fa è arrivato l’annuncio della separazione ma tra loro ci sono spesso stati momenti di pausa nel rapporto. Tuttavia, Emily Ratajkowski è da qualche giorno tornata al centro delle cronache rosa perché dagli Stati Uniti giungono voci circa una possibile liaison in corso con Brad Pitt . Nessuno dei due per il momento conferma o smentisce il pettegolezzo ma ora la dichiarazione di Tik Tok di Emily Ratajkowski rimescola tutte le carte e lascia aperti molti interrogativi.

Il “coming out” di Madonna

Solo ieri, la pop star 64enne ha pubblicato un filmato su Tik Tok in cui sembra dichiararsi omosessuale ma per molti si tratterebbe dell’ennesima provocazione. Nel filmato, Madonna lancia delle mutandine rosa nel cesto dei panni sporchi e dice: "Se non ci riesco, significa che sono gay". Nell'immagine successiva, le mutandine della pop star finiscono fuori dal dal cesto. Quindi Madonna scrive: "Non ce l'ho fatta, vuol dire che sono gay". Secondo molti, i video di Madonna e di Emily Ratajkowski sarebbero legati alla giornata internazionale del coming out.