Emily Ratajkowski in Italia, la foto davanti all'Autogrill

Emrata in Italia: viaggio di piacere o di lavoro?

Alcuni hanno chiesto alla Ratajkowski di proseguire il viaggio in auto fino alla propria città, altri si sono limitati a offrirle consigli culinari suggerendo menù e panini da gustare nell'area di servizio. Altri ancora hanno immaginato la sensazione vissuta dai fortunati automobilisti di passaggio che si sono imbattuti per caso nella modella la quale, però, non ha risposto a nessuno e nelle Stories successive si è limitata a postare la foto della campagna pubblicitaria Miu Miu di cui è protagonista. Il manifesto, affisso sul territorio nazionale, non dice molto di più sugli spostamenti di Emily Ratajkowski che potrebbe, dunque, essere in Italia sia per lavoro che per un viaggio di piacere, ipotesi non remota vista la predilezione per il nostro Paese da parte della statunitense, in vacanza spesso in Costiera e a Capri.

Non resta che attendere nuovi contenuti social o nuove segnalazioni dei fan che, una volta allertati, terranno gli occhi ben aperti e proveranno certamente ad avvistarla in giro.