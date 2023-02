Brad Pitt e George Clooney sul set di Wolves. FOTO

I due attori hanno condiviso alcuni momenti durante le riprese del loro nuovo film per Apple TV Plus Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Brad Pitt e George Clooney sono stati avvistati in un’auto sul set del film Wolves a New York City. Il film è all’inizio del secondo mese di produzione e le due star, che hanno già lavorato insieme in più occasioni, sono state fotografate mentre giravano alcune nuove scene. Sebbene non sia chiaro quante riprese siano rimaste da fare, gli amici di lunga data sembra sicuramente divertirsi insieme. Pitt appare vestito con una camicia elegante bianca, un cappotto di pelle nera, un paio di pantaloni eleganti grigi e scarpe eleganti nere lucide. Come look sfoggia un pizzetto ben rifinito e i capelli corti. George Clooney, ha optato per un look più a strati, con un dolcevita nero sotto un piumino blu navy e un cappotto di pelle nera. E inoltre barba tagliata, e uno zaino.

Brad Pitt e George Clooney si battono per il cinema approfondimento Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme, sul set del film Wolves L'anno scorso è stato rivelato che sia Pitt che Clooney, che sono anche produttori di Wolves, si sono entrambi dimezzati lo stipendio per garantire che il film ottenesse anche un'uscita nelle sale insieme al suo debutto su Apple TV Plus. "È stato un momento emozionante perché è diventata una di quelle strane guerre di offerte che accadono di tanto in tanto, ed è finita per essere piuttosto estrema, e Apple è arrivata a una cifra davvero elevata per me e Brad", ha detto Clooney. Apple TV+ ha acquisito i diritti del film dopo aver vinto una guerra di offerte in studio tra un massimo di dieci società che includevano Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Apple, Netflix e Amazon, secondo Deadline.

FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema I migliori film in streaming e al cinema di febbraio 2023 Da Crimes of the future di David Cronenberg e Bullet train con Brad Pitt su Sky, alle tante uscite eccellenti al cinema come Gli spiriti dell'isola, Tár e The whale: scopri i film da non perdere a febbraio Marcel!: dal 10 febbraio su Sky. Una donna è un’artista di strada che mette in scena il suo stretto rapporto con il suo cane. La figlia della donna non si sente altrettanto considerata e, suonando il sax, cerca di ottenere la tanto agognata approvazione materna Il signore delle formiche: dal 13 febbraio su Sky. Aldo Braibanti è un intellettuale molto seguito dai giovani che frequentano la sua “factory”, dove si recita e si scrivono poesie. Tra questi c'è Ettore, con il quale Aldo comincia una relazione. Nel 1968 Braibanti viene condannato per plagio, ma è chiaro che l’imputazione serve a coprire la vera accusa: l’omosessualità Crimes of the future: dal 15 febbraio su Sky. In un futuro imprecisato, l’artista Saul Tenser e la sua assistente Caprice eseguono performance di asportazione di nuovi organi di natura tumorale dal corpo dello stesso Tenser. Quando i due decidono di registrare il brevetto dei nuovi organi che si autogenerano, il loro percorso incrocia quello di una comunità dedita al mangiare plastica, già nel mirino delle forze dell’ordine

Wolves: cosa sappiamo del film GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film L'Hollywood Reporter scrive che la trama segue due killer a contratto, lupi solitari, interpretati da Pitt e Clooney, a cui viene assegnato lo stesso lavoro. Wolves è stato scritto e diretto da Jon Watts, meglio conosciuto da molti fan per i film Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, oltre all’horror soprannaturale Clown e il road thriller Cop Car. Pitt e Clooney hanno lavorato insieme come co-protagonisti molte volte nel corso degli anni, a partire da Ocean's Eleven, Confessioni di una mente pericolosa, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen e Burn After Reading.