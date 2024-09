George Clooney e Brad Pitt arrivano al Lido, fan in delirio. VIDEO

Fan in delirio per la coppia. Brad Pitt e George Clooney sono arrivati al Lido a bordo di una mototaxi. I due divi di Hollywood, presenti per la pellicola fuori concorso Wolfs - Lupi solitari, hanno salutato i tantissimi presenti e i fotografi.

Il loro arrivo ha attirato l’attenzione di fan e fotografi. Sorridenti e vestiti coordinati, tonalità grigia per il vestito di Clooney e azzurra per quello di Pitt, i due attori hanno salutato i presenti.

Brad Pitt ha parlato della pellicola: "Per me è un immenso complimento sentir dire che Wolfs sembra un film degli anni '70. I film di quegli anni sono migliori per noi, non è una cosa che avevamo intenzione di replicare come genere ma è nel nostro Dna perché siamo cresciuti con quei film e quei film ci hanno fatto voler fare questo mestiere".

Il collega (FOTO) si è espresso sull’industria dell’intrattenimento: "Quando ero giovane attore c'erano 64 emittenti e quindi il lunedì si apriva il giornale per vedere se eravamo nei top 10, ora ce ne sono 700. L'industria del cinema ha bisogno dello streaming, beneficia del fatto che i film vengano proiettati, siamo in una situazione davvero di rivoluzione, le cose stanno cambiando radicalmente".