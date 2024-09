Mostra del Cinema di Venezia, oggi Queer di Luca Guadagnino. DIRETTA

È il terzo dei cinque film italiani in gara. In Concorso anche Harvest di Athina Rachel Tsangari. Fuori Concorso non solo i film 2073 di Asif Kapadia, Maldoror di Fabrice du Welz e Bestiari, erbari e lapidari di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, ma anche la serie tv Los Anos Nuevos di Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano e Paula Fabra. Per Orizzonti, Familiar Touch di Sarah Friedland e L’Attachement di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi