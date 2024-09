I'm still here la recensione del film in concorso a Venezia 2024

A 20 anni dal celebre I diari della motocicletta, Walter Salles torna con I'm still here, tratto dal romanzo del figlio di un desaparecido durante la dittatura militare in Brasile. Un film teso ed emozionante, in corsa per il Leone d'oro, con una straordinaria prova d'attrice per Fernanda Torres, madre coraggio in cerca della verità

A 20 anni dal celebre I diari della motocicletta, Walter Salles torna con I'm still here, tratto dal romanzo del figlio di un desaparecido durante la dittatura militare in Brasile. Un film teso ed emozionante, in corsa per il Leone d'Oro (SEGUI LA DIRETTA - GUARDA LO SPECIALE), con una straordinaria prova d'attrice per Fernanda Torres, madre coraggio in cerca della verità.

LA TRAMA DEL FILM

È il film che ha fatto piangere la Mostra del Cinema: una storia vera su una delle pagine più buie del Brasile, quella che portò al sequestro e l'uccisione di migliaia di persone, sospettate di terrorismo, ad opera del regime militare. Per raccontare una vicenda tanto dolorosa Walter Salles - assente dal grande schermo da 12 anni - sceglie il punto di vista della famiglia Paiva, amici di famiglia del regista.mSiamo nel 1971. Nonostante la dittatura, la famiglia Paiva è felice: c'è il capofamiglia Rubens, ingegnere ed ex-deputato laburista, la moglie Eunice e poi i cinque figli, quattro femmine e un maschio, Marcelo (l'autore del libro che ha ispirato il film). Abitano in una grande casa a Rio de Janeiro, la spiaggia è a due passi, gli amici vanno e vengono. Il passaggio delle camionette dei militari e i posti di blocco non turbano più di tanto la vita spensierata e solare dei Paiva. Ma un giorno Rubens viene portato via per un interrogatorio e un gruppo di uomini dell'esercito occupa la casa, coabitando in modo tutt'altro che rassicurante con gli altri membri della famiglia. Anche Eunice e una delle figlie subiranno torture psicologiche durante i lunghi giorni di prigionia ma, a differenza di Ruben, torneranno a casa.