Queer di Luca Guadagnino in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia

È oggi il giorno dell’attesissimo Queer, il film di Luca Guadagnino in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE). La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di William S. Burroughs e vanta un cast stellare che vede tra i protagonisti Daniel Craig, Drew Starkey, Lesley Manville e Jason Schwartzman, tra gli altri.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sulla nuova opera del regista italiano di Io sono l'amore (2009), Chiamami col tuo nome (2017), Suspiria (2018, remake dell'omonimo film cult di Dario Argento) e Bones and All (2022).



La storia è ambientata nel 1950. William Lee (interpretato da Daniel Craig) è un americano quasi cinquantenne che è espatriato a Città del Messico. Trascorre le sue giornate da solo, concedendosi solo poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. Incontrerà Eugene Allerton (Drew Starkey), un giovane studente che è appena giunto in città. L’incontro con questo ragazzo scuoterà enormemente William, mostrandogli per la prima volta la possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno. “How can a man who sees and feels be other than sad? si chiede William Burroughs nel suo diario personale l’ultima volta che vi scrive prima di morire”, spiega il regista candidato all'Oscar, Luca Guadagnino. “Nell’adattare il suo secondo romanzo, uscito quasi quarant’anni dopo che l’aveva scritto, abbiamo cercato di rispondere a questa invocazione pudica del grande iconoclasta della beat generation. Lee ama Allerton, Allerton ama Lee: saranno in grado di incontrarsi nonostante tutti i passi falsi e le paure che agiscono su entrambi nel loro viaggio picaresco nel Sud America proiettato dalla mente di Burroughs?”, queste le parole del cineasta che firma la regia di Queer.