3/10

In M. Il figlio del secolo, a interpretare il Duce è Luca Marinelli, già premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi nel 2019 per la sua interpretazione nel film Martin Eden di Pietro Marcello. La serie è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle, CINECITTÀ S.p.A. e Sky



M. Il figlio del secolo, il teaser trailer della serie Sky Original