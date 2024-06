Disclaimer, a ottobre la serie di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett

UNA SERIE DI ECCELLENZA, DAGLI ATTORI ALLA COLONNA SONORA

Il cast della serie tv include anche Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon. Il vincitore del premio Oscar Emmanuel Lubezki, che ha già lavorato con Cuarón in Gravity, I figli degli uomini e Y tu mamá también – Anche tua madre, è il direttore della fotografia con il candidato all’Oscar Bruno Delbonnel. Il vincitore del premio Oscar e Grammy, Finneas O’Connell (Barbie, No Time to Die), ha invece composto la colonna sonora. Sono ricchi di prestigiosi titoli anche la protagonista, Cate Blanchett, che ha vinto due Oscar per The Aviator e Blue Jasmine e ha recentemente ricevuto una nomination come Miglior attrice per Tár, e il protagonista, Kevin Kline, che ha invece vinto un Oscar nel 1989 come Miglior attore non protagonista per Un pesce di nome Wanda. Fino ad ora, l’ultima avventura di Cuarón sul piccolo schermo risaliva al 2014 con il fantasy drammatico Believe, creato insieme a Mark Friedman.