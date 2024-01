Black Bag, Cate Blanchett e Michael Fassbender nel cast di Soderbergh

Le altre collaborazioni con Soderbergh

Né per Blanchett né per Fassbender si tratterebbe della prima volta agli ordini di Soderbergh. L’attrice ha già recitato diretta dal regista in Intrigo a Berlino ed è stata una delle star di Ocean’s 11, che Soderbergh ha prodotto. L’attore ha invece lavorato in Knockout – Resa dei conti. Koepp, oltre che per il già citato Presence, ha collaborato con Soderbergh anche per Kimi – Qualcuno in ascolto.