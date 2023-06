Full Circle, nuovo trailer della serie di Soderbergh con Claire Danes

La serie di HBO è ideata e sceneggiata da Ed Solomon (anche produttore esecutivo) e andrà in onda il 13 luglio su Max, il nuovo servizio di streaming nato dalla fusione di Warner Bros. e Discovery. Full Circle è annunciata come uno dei contenuti di spicco della stagione, anche grazie a un ricco cast composto da star di tutto rispetto: oltre a Claire Danes, ci sono Dennis Quaid, Timothy Olyphant e Zazie Beetz di Deadpool 2, Bullet Train e i due film di Joker. Accanto a loro, ci sono anche Jharrel Jerome, Gerald Jones, Sheyi Cole, CCH Pounder, Jim Gaffigan, William Sadler, Happy Anderson, Ethan Stoddard, Adia, Phaldut Sharma, Lucian Zanes, Jay Vanderveer e Jarod Lindsey. Potete guardare il nuovo trailer di Full Circle nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. Lo trovate anche in fondo.

Una miniserie composta da 6 episodi

La serie, di genere thriller, sarà una miniserie, visto che è composta da sei episodi.

Full Circle debutterà negli Stati Uniti su Max il 13 luglio 2023 (il nuovo servizio di video in streaming Max è l’ex HBO Max nato dalla fusione di Warner Bros. e Discovery).

Per lo streamer Max, Full Circle è uno dei titoli estivi di punta. La miniserie è diretta e prodotta dal premio Oscar Steven Soderbergh e scritta dall'acclamato sceneggiatore di Men in Black Ed Solomon (qui anche in veste di produttore esecutivo, insieme a Casey Silver). L’altro ruolo di produttore è ricoperto da Casey Silver.

Anche se non ha certo bisogno di presentazioni, Steven Soderbergh è il celeberrimo regista di Traffic, Erin Brockovich e la trilogia di Ocean, tra gli altri. La sua ultima fatica cinematografica è stata Magic Mike – The Last Dance, uscito nel 2023 come sequel di Magic Mike XXL (uscito nel 2015 e diretto da Gregory Jacobs, con produttore esecutivo Steven Soderbergh).