Full Circle, il trailer della serie TV thriller di Steven Soderbergh

È uscito il trailer di Full Circle, la serie televisiva di Max (ex HBO Max) realizzata da Steven Soderbergh e attesa per il prossimo luglio.

Lo show investiga su un caso di rapimento che farà emergere connessioni inaspettate tra diversi personaggi che vivono a New York, tutti custodi di indicibili segreti. La serie, di genere thriller, sarà in realtà una miniserie, visto che è composta da sei episodi.

Il cast comprende Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes e Dennis Quaid.

Insomma, un cast stellare per una serie che mescola thriller e drama. Full Circle debutterà negli Stati Uniti su Max il 13 luglio 2023 (il nuovo servizio di video in streaming Max è l’ex HBO Max nato dalla fusione di Warner Bros. e Discovery).

Per lo streamer Max, Full Circle è uno dei titoli estivi di punta. La miniserie è diretta e prodotta dal premio Oscar Steven Soderbergh e scritta dall'acclamato sceneggiatore di Men in Black Ed Solomon (qui anche in veste di produttore esecutivo, insieme a Casey Silver).



Potete guardare il trailer di Full Circle nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.