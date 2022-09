Dennis Quaid sarà nel cast di Full Circle, nuova serie di Soderbergh

Full Circle è incentrato sull’indagine in merito a un tentativo fallito di un rapimento, che porta alla luce segreti di lunga data che legano diverse persone di New York. Secondo quanto riportato da Variety, il progetto di Full Circle era in auge già nel 2021, sempre con Steven Soderbergh alla regia e anche come produttore esecutivo insieme a Casey Silver. Come sceneggiatore, invece, c’è anche Ed Solomon che ricompone così il trio con Soderbergh e Silver in No Sudden Move. La scelta di Steven Soderbergh come regista è dovuta a un precedente accordo pluriennale che ha firmato nel gennaio 2020 con HBO ed HBO Max. Secondo tale contratto, il regista s’impegna a realizzare serie tv e film su entrambe le piattaforme.

La carriera di Dennis Quaid

La lunga avventura di Dennis Quaid nel mondo del cinema inizia nel 1979 nel film All American Boys. Nel 1983 apparso ne Lo squalo 3, terzo capitolo della fortunata saga iniziata con Steven Spielberg alla direzione. Nel corso degli anni, Dennis Quaid si confermerà come tra gli attori più eclettici del panorama internazionale, partecipando a pellicole di differente genere tra loro. Da Wyatt Earp a Dragonheart, passando per Istinti criminali, Genitori in trappola ma senza dimenticare The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, In Good Company, Che cosa aspettarsi quando si aspetta e Comic Movie. Per quanto concerne il piccolo schermo, invece, debutta nel 1977 in un episodio di Baretta e partecipa al telefilm Bill del 1981. Dopo uno stop di 20 anni, ritorna sul piccolo schermo con A cena da amici, mentre negli anni Duemiladieci partecipa con più frequenza a serie tv come Vegas, The Art of More, Fortitude e Golia. Infine, vanta anche una brevissima esperienza nei panni di doppiatore in Battaglia per la Terra 3D e Spongebob. Oltre alla carriera di attore, si cimenta come musicista insieme ai The Sharks, la sua band.