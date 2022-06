Dennis Quaid Lucy Liu e Gabrielle Union nel film animato Strange World

Quali personaggi doppieranno gli attori?

Innanzitutto, analizziamo brevemente la trama del cartone animato. La storia è incentrata sulla famiglia Clade, esploratori leggendari, che si addentrano in un mondo completamente differente da quello che conosciamo. I membri sono nonno Jaeger Clade, doppiato da Dennis Quaid, poi troviamo Ethan, nipote di Jaeger, che ha la voce di Jaboukie Young-White. A seguire, ecco Meridian, moglie del Cercatore Clade, doppiata da Gabrielle Union mentre suo marito ha la voce di Jake Gyllenhaal. Infine, Lucy Liu è stata scelta per doppiare Callisto Mal, capo di Avalonia, la regione fantastica dove si svolgono le vicende di Strange World. Lo scorso 6 giugno, attraverso il proprio canale Youtube, la Walt Disney ha pubblicato un teaser trailer della pellicola di poco meno di un minuto e mezzo, dove ci vengono mostrate alcune avventure della famiglia Clide. Come si legge nelle scritte in sovrimpressione, “niente sarà come sembra in questo mondo” ed effettivamente è così, perché vediamo rocce che si staccano dalle montagne e camminano da sole, oppure pesci volanti o mostri dai grandi tentacoli. In uno dei dialoghi mostrati, vediamo il capo di Avalonia (Lucy Liu) che si rivolge al Cercatore Clade (Jake Gyllenhaal): “Se vuoi tirarti indietro, questo il momento di farlo”. Alla risposta “veramente?” del Cercatore Clade, Callisto Mal replica con veemenza: “No! Ti sto prendendo in giro. Facciamo la storia”. Il regista della pellicola sarà Don Hall, che vanta in carriera altri film d’animazione come Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (2011), Big Hero 6 (2014), Oceania (2016) e Raya e l’ultimo drago (2021).