Strange World, nuovo film d'animazione Disney: data d'uscita e FOTO

Questo nuovo film d’animazione è stato scritto da Qui Nguyen , co-autore di Raya e l’ultimo drago. Per la regia è stato invece scelto Dan Hall , che ha già diretto Big Hero 6 e Oceania in passato. Ciò che arriverà sul grande schermo tra poco più di 11 mesi sarà un’avventura fantastica, stando alla descrizione fatta da Disney, che si prende un anno di tempo dall’uscita di Encanto , ultima produzione attualmente al cinema. Per il momento non abbiamo altro che il logo ufficiale, che riporta un po’ la memoria al passato per colori e stile. C’è qualcosa che richiama, infatti, alla serie originale di Ducktales.

Strange World, trama

Non vi sono ancora informazioni in merito al cast di doppiatori che lavorerà a Strange World. È stata però diffusa una breve sinossi, così da fornire ai fan un’idea generale di quello che sarà il focus di quest’avventura animata.

Il protagonista sarà Ethan Clade, 14enne mulatto molto intelligente e spiritoso. Un bambino che adora la vita ed è pieno di energia. La sua mente è affilata e viene infatti descritto come molto astuto. Ciò che gli manca è la forza fisica. Si ritroverà a esplorare un mondo strano e affascinante, ricco di creature fantastiche. Il tutto al fianco di una famiglia di esploratori, i Clades.

Disney, prossimi film

Strange World non è l’unico film d’animazione attualmente in produzione per la Disney. È stato infatti già confermato il 62esimo film, che sarà diretto da Carlos Lopez Estrada, attualmente in sviluppo. Questo nuovo titolo è previsto per l’autunno 2023. Nel corso del prossimo anno, invece, ci sarà spazio per due collaborazioni con Pixar, ovvero Red, in uscita a marzo 2022, e Lightyear – La vera storia di Buzz, in uscita a giugno 2022.