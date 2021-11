Disney +, tra film, documentari e serie tv ecco quello che vedremo

15/16

Disney+ in Italia lancerà i la nuova serie Marvel Studios Hawkeye a partire dal 24 novembre, The Last Duel di Ridley Scott disponibile dal 1° dicembre, Encanto dal 24 dicembre e The Rescue di National Geographic il 31 dicembre. All’interno del brand Star, Disney+ ha confermato The Big Leap – Un’altra opportunità con Scott Foley e Piper Perabo a partire dal 1° dicembre e The Wonder Years che farà il suo debutto il 22 dicembre. In & Of Itself - Identità segrete, un'esplorazione di ciò che significa essere ed essere visti, debutterà il 31 dicembre.