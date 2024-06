7/11

Sebbene Gravity abbia ricevuto consensi per il realismo dla sua generale aderenza ai principi fisici, il regista ha ammesso che il film non è sempre scientificamente accurato e che sono state necessarie alcune libertà per sostenere la storia. Per esempiio quando Bullock piange, le sue lacrime si staccano dall'occhio e prendono a gallaggiare poeticamente nell'abitacolo in cui lei è rinchiusa. Questo però è fisicamente impossibile, dal momento che in assenza di gravità le lacrime possono solo restare incollate alla guancia.