In questa scena tratta dal film "King Kong" di John Guillermin del 1976, si vede l'attrice Jessica Lange seduta su due enormi braccia meccaniche che appartengono a un pupazzo alto 12 metri creato appositamente per il film da Carlo Rambaldi (vincitore per questo film dell'Oscar per i migliori effetti speciali). Il robot gigante in realtà è stato usato pochissimo. La maggior parte delle scene in cui è inquadrato l’enorme gorilla è stata intrepretata dall’attore Rick Baker

E’ tutto vero, 20 scene di film in cui quello che si vede è reale