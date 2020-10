Gli amanti del genere horror sono sempre a caccia di film che possano suscitare in loro nuove sensazioni. Tornare indietro nel tempo, quasi, fino a quando si era in grado di sobbalzare a ogni scena sullo schermo. Ecco dunque i 35 film scientificamente più spaventosi di sempre. Titoli in grado di far battere il cuore anche agli appassionati del genere più navigati