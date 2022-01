30 serie tv horror da vedere. FOTO

16/30

Ash vs The Evil Dead (Netflix). Serie in tre stagioni che riporta in vita l'universo narrativo de La Casa ponendosi come sequel ideale dei fatti narrati nella trilogia cinematografica. Al timone, ancora una volta, c'è Sam Raimi, protagonista è l'immancabile e immarcescibile Bruce Campbell nei panni dell'eroe motosegadotato Ash. La dimostrazione che le buone idee possono invecchiare bene, se vengono trattate con amore e rispetto dalle giuste mani