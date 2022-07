Pagan Peak 2, parte la seconda stagione della serie giallo-horror

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un anno dopo il finale della prima stagione, Ellie Stocker (Julia Jentsch) e il suo collega austriaco Gedeon Winter (Nicholas Ofzcarek) portano ancora i segni della caccia al Krampus-killer: Ellie soffre di sindrome da stress post-traumatico e ha dovuto assentarsi dal lavoro, mentre Gedeon è in coma. Ma quando una turista viene trovata morta a Salisburgo, la polizia criminale tedesca e quella austriaca devono collaborare di nuovo. E' l’occasione per la giovane detective Yela Antic (Franziska von Harsdorf) di dimostrare il suo valore anche perché Ellie, Gedeon e Yela si troveranno a fronteggiare un serial killer coperto da persone vicine a loro.

In questo inizio di seconda stagione l'ufficiale tedesco Stocker e il cinico e disinvolto austriaco ispettore Winter lavorano insieme per catturare un serial killer che lascia messaggi e si firma come Krampus, una creatura demoniaca folcloristica che deve

punire la società per i suoi peccati. Alla fine della prima stagione era stato identificato un assassino crudele, ma ci sono bel altri pericoli che si nascondono nel percorso degli investigatori: i criminali non dormono ma e ciò significa che qualcuno deve fermarli.