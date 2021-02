The Walking Dead 11, riprese iniziate: la prima foto dal set

Il 28 febbraio 2021 avrà inizio la seconda parte della decima stagione, con l’arrivo di sei episodi bonus Condividi:

Al via le riprese per l’undicesima stagione di “The Walking Dead”, ovvero l’ultima per quanto riguarda lo show principale della saga. Il programma iniziale prevedeva delle tempistiche differenti, con l’arrivo di cast e crew sul set nel corso della scorsa primavera. Tutto è stato però stravolto dal Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), che ha imposto un arresto ai lavori. Una decisione, obbligata, che ha avuto un impatto non soltanto sulla nuova stagione di “The Walking Dead” ma, al tempo stesso, sugli spin-off in fase di lavorazione.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio Otto mesi di pausa, circa, per poi dare inizio ai lavori per gli episodi bonus della decima stagione. Una sorta di ponte con l’arco narrativo conclusivo. La produzione è riuscita a mettere in sicurezza il set, dando poi il via alle riprese per i 24 episodi che porranno la parola fine alla serie. L’annuncio ufficiale è stato dato da Kevin Deibold, che su Twitter ha pubblicato il seguente post: “Complimenti alla nostra troupe e al cast per l’inizio, tanto atteso, delle riprese dell’undicesima stagione. Un intero anno di lavoro. Speriamo davvero che valga la pena aspettare”. Post anche da parte dell’account ufficiale di AMC dedicato alla serie, che mostra la prima foto ufficiale dell’undicesima stagione.