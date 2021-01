Clarice, ecco il trailer del sequel de 'Il silenzio degli innocenti'

La messa in onda negli USA è prevista per l’11 febbraio 2021. Ci sarà spazio anche per Hannibal Lecter?

A realizzare lo show sono Alex Kurtzman e Jenny Lumet . Quest’ultima si è così espressa sulla protagonista: “Clarice si è ritrovata a fronteggiare il lato peggiore dell’essere umano. Basti pensare ai pezzi di un puzzle lanciati in aria. Ecco l’esperienza che ha vissuto con Buffalo Bill”. Grande hype tra i fan del franchise, che dovranno attendere l’ 11 febbraio 2021 per la messa in onda negli USA su CBS.

Clarice, trama e cast

La trama di “Clarice” sarà ambientata nel 1993, circa un anno dopo i fatti narrati nel film “Il Silenzio degli Innocenti”. L’agente Starling torna sul campo, dopo aver destato grande clamore con l’arresto di Buffalo Bill. Continua a dare la caccia a serial killer e predatori sessuali.

Al tempo stesso, però, dovrà fronteggiare i giochi di potere e gli equilibri della politica a Washington. Verrà inoltre analizzato il suo passato, l’infanzia complicata che l’ha resa la donna dura, ma non invulnerabile, che è oggi. Un passato dal quale prova ogni giorno a venir via, ma che la tormenta ancora.

Ecco il cast principale della serie TV:

Rebecca Breeds: Clarice Starling,

Michael Cudlitz: Paul Krendler,

Lucca de Oliveira: Tomas Esquivel,

Kal Penn: Shaan Tripathi,

Nick Sandow: agente Clarke,

Devyn Tyler: Ardelia Mapp

Marnee Carpenter: Catherine Martin

Jayne Atkinson: Ruth Martin

Shawn Doyle: terapista di Clarice

Tim Guinee: leader un di una milizia di secessionisti

Clarice, ci sarà Mads Mikkelsen?

Da tempo si vocifera della possibilità di veder tornare in televisione “Hannibal”, serie TV con protagonista Mads Mikkelsen, che interpreta Hannibal Lecter. Per questo motivo sul web si era paventata l’ipotesi di un’apparizione del celebre attore nella serie “Clarice”.

È però certo che ciò non avverrà, essendoci una problematica legata al copyright. I diritti di “Hannibal” sono infatti detenuti da NBC, mentre la produzione della serie con Rebecca Breeds è targata MGM. In merito si è espresso anche Kurtzman: “Sto cercando di capire come siano divisi i diritti. Posso dire però che è una cosa quasi liberatoria. Non abbiamo infatti intenzione di parlare di Hannibal. Non perché non amiamo i film o lo show, ma per il fatto che altri hanno sviluppato storie così buone che non riusciremmo a creare qualcosa di paragonabile”.