Hannibal 4, Byran Fuller: miniserie su Il silenzio degli innocenti

I fan sperano in un “miracolo” di Netflix come quello realizzato per “Lucifer”

Bryan Fuller lancia nuovi segnali per una quarta stagione di “Hannibal”. L’approdo della serie TV con protagonista Mads Mikkelsen nel catalogo Netflix USA ha ridestato l’interesse dei fan. Si è tornati a sperare in un nuovo capitolo della storia, che potrebbe davvero realizzarsi. Il creatore dello show è tornato a parlare di “Hannibal 4” nel corso di una reunion virtuale sul sito “Nerdist”, aggiungendo nuovi dettagli che hanno entusiasmato gli appassionati. Il pubblico della serie è sempre stato un po’ di nicchia, il che ha portato alla conclusione della storia nel 2015, al termine della terza stagione. Non sono mai stati raggiunti grandi ascolti ma l’arrivo su Netflix potrebbe offrire un numero maggiore di spettatori a livello globale. Sono trascorsi cinque anni dall’addio ad “Hannibal” ma sul web le speranze non sono mai state perse.

approfondimento Hannibal 4, il post di Mads Mikkelsen infiamma i fan Ecco le parole di Bryan Fuller: “Sono speranzoso. Potremmo realizzare una nuova stagione con Hannibal e Will, ambientata però cinque, sei o sette anni dopo l’ultima stagione. In questo modo il distacco temporale reale rappresenterebbe di fatto il tempo trascorso stando in fuga. Immagino una quarta stagione soleggiata e calda, così da poterla contrapporre al freddo di Toronto. Credo sarebbe un risultato divertente”. Lo showrunner è alquanto fiducioso, il che ha spinto i fan a pensare ci sia qualcosa in pentola che forse non può ancora rivelare. Tutte supposizioni, anche se Fuller ha gettato di certo benzina sul fuoco, parlando anche di una serie dedicata al personaggio di Clarice Starling, protagonista de “Il Silenzio degli Innocenti”. Ecco le sue parole: “Sarà interessante vedere cosa potrà accadere se la serie dovesse continuare. Si potrebbe decidere di realizzare una miniserie su ‘Il silenzio degli Innocenti’, sfruttando questo cast”. Netflix non sarebbe nuova a “miracoli” di questo genere, visto quanto accaduto di recente con Lucifer, che avrà una sesta e ultima stagione. Discorso simile per HBO Max, che darà alla luce la Snyder Cut di “Justice League”. Le piattaforme digitali paiono ascoltare maggiormente il pubblico in questa fase. Ciò vuol dire che per “Hannibal 4”, forse, c’è speranza.