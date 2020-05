Hannibal 4, il post di Mads Mikkelsen sulla nuova stagione

Quando si parla del personaggio di Hannibal non si può che lasciar andare la mente al pensiero dell’interpretazione di Anthony Hopkins. Gli amanti delle serie TV e del genere horror non possono però non aver apprezzato la chiave interpretativa proposta da Mads Mikkelsen.

L’attore danese è stato il protagonista della serie TV “Hannibal”, al fianco di attori come Hugh Dancy, Laurence Fishburne e Gillian Anderson. Tre stagioni, in onda dal 2013 al 2015, di grande intensità, dall’ottima scrittura ma soprattutto dall’eccelsa fotografia. Un viaggio nella mente dei due personaggi chiave, più uniti e simili di quanto nessuno dei due sia pronto ad ammettere.

Sono anni che i fan sperano di poter leggere l’annuncio di un rinnovo per una quarta stagione, magari grazie a Netflix, che già in passato ha “salvato” serie cancellate. A rilanciare le speranze vi sono svariati elementi, a partire dal caricamento delle tre stagioni proprio su Netflix, a partire dal 5 giugno. Vi sarà dunque modo di fare un bel rewatch, ma soprattutto di far tornare a parlare dello show sui social. Non è da escludere che si voglia tastare il terreno, così da capire se una quarta stagione possa essere un prodotto di nicchia o di grande appeal.

A ciò si aggiungono le parole di Mads Mikkelsen, che sui propri social ha annunciato l’arrivo delle tre stagioni sulla piattaforma di streaming digitale, aggiungendo una domanda: “La quarta stagione di ‘Hannibal’ è in arrivo?”.

Negli anni si è registrato un grande interesse da parte di alcuni protagonisti del progetto nel tornare sul set. Il produttore esecutivo Bryan Fuller non si era mai arreso all’idea, spiegando di avere idee pronte per un sequel (così come per un revival).