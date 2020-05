Anthony Hopkins balla su TikTok e sfida Stallone e Schwarzenegger

Nessuno sembra riuscire a resistere a TikTok. L’ormai celebre social è stato uno dei grandi protagonisti del periodo di quarantena dovuto all’emergenza coronavirus. Un modo per divertirsi e intrattenere. Una tendenza che ha coinvolto persone comuni e vip allo stesso modo. Basti pensare all’ultimo arrivato in questo mondo esilarante e musicale, ricco di challenge. Si tratta del premio Oscar Anthony Hopkins che, a 82 anni, ha deciso di scatenarsi sulle note di Drake. Un esordio esilarante, al grido di: “Sono in ritardo per la festa ma meglio tardi che mai”.

Hopkins si diverte sulle note della celebre “Tootsie Slide dance”, resa virale da Drake. Un balletto che si conclude con una challenge lanciata ai colleghi Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. I due dovranno cimentarsi dunque nella #tootsieslidechallenge a loro volta. L’attore li chiama in ballo citando frasi celebri di “Rocky” e “Terminator”. Hopkins non si è limitato alla sfida, lanciando dei messaggi privati. Battute come tra grandi amici, con Schwarzenegger che è stato salutato così: “Ciao Arnold, salutami Lulu”. Il riferimento è ovviamente all’asinello domestico che la star ha mostrato sui social.



Per quanto riguarda Stallone invece Hopkins si è proposto per uno dei suoi film. Tra il serio e il faceto, gli ha detto: “Hei signor Stallone, continua a scrivere. Hai una buona parte per me?”. Di recente infatti Rocky aveva mostrato ai propri fan cosa lo aveva tenuto impegnato nel fine settimana. Lo scorso 29 aprile ha concluso una sceneggiatura e chi sa che l’ex dr. Hannibal Lecter non possa davvero ritagliarsi una parte.



Intanto i suoi video stanno ottenendo sempre più successo, svelando alcune abilità dell’attore, come dipingere e suonare il kazoo. Al suo fianco ottiene notorietà il gatto Niblo, pronto per diventare una star del web.