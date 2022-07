American Horror Stories 2, il trailer svela due guest star

Rilasciato il trailer di American Horror Stories 2: ecco le anticipazioni su cast e trama della seconda stagione della serie antologica Condividi

American Horror Stories è pronta a tornare con una seconda stagione. La serie è stata finora avvolta da una spessa coltre di mistero ma con l'uscita del primo trailer ufficiale sono stati rivelati alcuni dettagli che stuzzicano la curiosità degli appassionati della saga, spin-off della serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk, uscita nel 2011. American Horror Stories 2 è stata realizzata sull'impronta del primo capitolo della saga. Il debutto americano è previsto per il 21 luglio su Hulu ma non è ancora stato deciso quando arriverà in Italia come parte del pacchetto Disney+ (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il trailer di American Horror Stories 2 e le anticipazioni approfondimento American Horror Stories 2, il teaser della seconda stagione Quanto si vede nel primo video ufficiale di American Horror Stories 2 non è altro che una conferma di quello che già si immaginava fosse il secondo capitolo della saga. Il trailer presenta al pubblico efferati omicidi, oltre a imprevedibili eventi soprannaturali ed esperimenti raccapriccianti, adatti solo a un pubblico di persone molto forti di stomaco. Nel secondo capitolo della serie antologica non mancheranno gli attori che gli spettatori della prima hanno imparato a conoscere in American Horror Stories, quindi Cody Fern, Nico Greetham e Gabourey Sidibe. L’affetto dimostrato dal pubblico ha convinto la produzione a confermare in toto il cast del primo capitolo e la conferma della loro presenza arriva proprio dal primo trailer di American Horror Stories 2.

I nuovi volti e le guest star di American Horror Stories 2 approfondimento Le migliori serie TV da vedere a luglio 2022. FOTO Il trailer di American Horror Stories 2 svela anche nuovi personaggi e guest star oltre al cast già noto. In particolare, tra le new entry della serie antologica ci saranno Bella Thorne, Alicia Silverstone, Judith Light, Dominique Jackson e Quvenzhané Wallis. Le due guest star saranno Denis O’Hare e Max Greenfield. Il cast di American Horror Stories 2 si è arricchito di nuovi e importanti personaggi che andranno a rendere ancora più avvincenti le storie e le avventure horror dello spin-off, che con la sua scrittura incalzante e ricca di colpi di scena ha saputo riportare il grande pubblico ad appassionarsi ai temi dell’horror che, negli ultimi anni, avevano subito una flessione nell’interesse degli spettatori.

La terribile Dollhouse di American Horror Stories 2 Nel primo teaser di American Horror Stories 2 viene presentato il primo episodio del secondo capitolo, intitolato Dollhouse. Il teaser è stato chiamato Die-o-Rama, intelligente gioco di parole in lingua inglese, che inizia con una inquietante operazione chirurgica, che in sottofondo è accompagnata dalla canzone The Sandman. Ben pochi dettagli succulenti vengono forniti sulla trama del primo episodio della serie antologica, ma l’anticipazione fornisce informazioni importanti e interessanti sulla cura che è stata prestata dai produttori a questa nuova stagione, soprattutto per gli effetti visivi che si possono apprezzare già nel trailer.