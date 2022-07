American Horror Stories 2, il teaser della seconda stagione

È uscito il video che preannuncia cosa vedremo nel nuovo attesissimo capitolo dello spin-off della pluripremiata serie “American Horror Story” di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Bambole da fare accapponare la pelle si muovono in laboratori inquietanti, soffitte impolverate e in una casa delle bambole lungi dall’essere un gioco per bambini

La seconda stagione dello show arriverà il 21 luglio su FX e Hulu negli Stati Uniti mentre sbarcherà da noi su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Lo vedremo sui nostri schermi nell’arco della stagione televisiva 2022/2023.

Per adesso concediamoci questo succulento assaggio: in questo teaser (che trovate in fondo all'articolo) il livello di inquietudine a cui dovremo prepararci tocca davvero i massimi livelli. Già il poster aveva offerto un’anticipazione perfetta per gli horror-lover (che protranno rifarsi gli occhi anche dando un'occhiata ai film dell'orrore più spaventosi di sempre).



Per chi non avesse ancora guardato la prima stagione di American Horror Stories e volesse recuperarla in fretta per godersi al più presto anche questo secondo atto, la prima stagione è disponibile nella sezione Star del catalogo di Disney+.



Potete guardare il primo teaser trailer di American Horror Stories 2 nel video che trovate fondo a questo articolo.