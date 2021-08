American Horror Story e Stories, le date d'uscita in Italia

Il prossimo autunno il catalogo Star della piattaforma Disney+ si tinge di toni macabri con l'arrivo di due prodotti inediti che fanno parte dell'universo oscuro di Ryan Murphy Condividi:

L'autunno è la stagione perfetta per il lancio di opere macabre e spaventose, lo sanno benissimo gli appassionati del genere che quest'anno potranno godere di ben due nuovi prodotti seriali che si inseriscono nel vasto universo raccapricciante ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

approfondimento American Horror Stories, pubblicato il trailer Il riferimento è, naturalmente, ad “American Horror Story”, serie pluripremiata e divenuta icona nel panorama dei prodotti di genere per aver rivoluzionato e dettato i canoni della narrazione di storie horror sul piccolo schermo. Oltre alle puntate della stagione dieci della serie antologica presente dal 2011 sul piccolo schermo, il pubblico avrà a disposizione altri sette episodi del nuovo “American Horror Stories”, spin-off che sviluppa nuove storie del terrore che hanno diversi punti di contatto con la serie principale. Anche questo prodotto vede come creatori la coppia Murphy/ Falchuk ed entrambi sono inseriti nel catalogo Star della piattaforma Disney+ che ospita contenuti riservati ad un pubblico adulto. “American Horror Stories” debutterà in Italia l'8 Settembre 2021, mentre “American Horror Story” stagione 10 sarà disponibile ad ottobre.



Di cosa parla lo spin-off approfondimento American Horror Story 10, il trailer della nuova stagione “American Horror Stories” è stato trasmesso negli Stati Uniti dal canale FX a partire dallo scorso 15 luglio. Articolato in sette episodi, anche questo nuovo prodotto, uno spin-off di “American Horror Story”, è composto da puntate che raccontano storie autoconclusive e, di fatto, ripete in piccolo la struttura della serie a cui fa riferimento (FOTO). In ogni puntata gli autori hanno esplorato un tema horror e una specifica ambientazione facilmente riconducibile alle atmosfere della popolare serie tv d'origine: la casa infestata, un drive in, un campeggio oscuro tra i boschi e via dicendo. Anche il cast è interessante e conta su nomi di prestigio già noti agli appassionati della serie: Matt Bomer, Dylan McDermott, Aaron Tveit e molti altri. Falchuk e Murphy sono i produttori della serie insieme a Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.