Imaginary, trailer e cosa sapere del nuovo horror di Blumhouse

Tremate, tremate: le pellicole di Blumhouse sono tornate!

Ne arriverà una nuova a breve: si tratta dell’attesissimo Imaginary, il film dell'orrore che uscirà nelle sale italiane a partire dal 7 marzo, promettendo tante notti insonni a chiunque varchi la soglia del cinema.

La prossima pellicola horror firmata da uno degli studi specializzati in brividi più acclamati degli ultimi anni è un successo preannunciato. Diretta da Jeff Wadlow, scritta da Greg Erb e Jason Oremland, esplora il tema degli amici immaginari, ponendosi la seguente domanda: sono davvero frutto della fantasia dei bambini oppure celano qualcosa di be più terrificante? Guardare il film per scoprirlo… Ricordiamo che Blumhouse è l’ormai mitica casa di produzione di film come Five Nights at Freddy’s e M3gan.

Potete guardare il trailer ufficiale di Imaginary nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La trama da brivido è incentrata su un orsacchiotto inquietante

Jessica (interpretata da DeWanda Wise) torna a vivere assieme alla sua famiglia nella casa dove è cresciuta.



La sua figliastra Alice (Pyper Braun) va in esplorazione in cantina, dove troverà un orsacchiotto di peluche che chiamerà Teddy, e di cui si innamorerà perdutamente.

La bambina sviluppa fin da subito un attaccamento davvero inquietante con quel pupazzo. All’inizio quella sua morbosità è più che altro giocosa, ma pian piano le cose prendono una piega strana, sinistra, davvero inquietante... Alice assume un comportamento sempre più sinistro e preoccupante, motivo per cui Jessica inizierà a indagare le cause di quel cambiamento repentino nell’atteggiamento e nell’indole della piccola. E la donna non potrà fare a meno di rendersi conto che Teddy non è il tenero peluche innocuo che lei credeva essere, anzi…

Il regista: “La protagonista è stata anche un partner creativo”

Wadlow è il regista della pellicola e, parlando della protagonista adulta di questo film, ossia DeWanda Wise (che si cala nel ruolo di Jessica), ha detto che non è stata “solo” la star di Imaginary ma molto di più. “DeWanda è stata molto più che la star di questo film”, ha dichiarato in un comunicato. “È stata un reale partner creativo. Molto del genere horror affonda le radici nelle nostre paure da bambino e DeWanda vi si è gettata a capofitto. Sapete come si dice, no? L’immaginazione del pubblico fa più paura di qualsiasi film, ma staremo a vedere, quando scoprirete il nostro lavoro”, ha dichiarato il cineasta Jeff Wadlow, che non vede l’ora che gli spettatori possano godersi in sala il suo nuovo capolavoro.

Oltre a DeWanda Wise, anche il resto del cast è eccezionale Il cast di Imaginary comprende Tom Payne, Taegen Burns, Veronica Falcon e Betty Buckley.

Ma le grandi protagoniste sono le due attrici attorno cui ruota tutto il concerto orrorifico: DeWanda Wise da un lato e la giovanissima Pyper Braun dall'altro. La piccola Braun recita nel ruolo di Alice, la figliastra di Jessica. Questo è il secondo thriller soprannaturale di cui Wise sarà protagonista nei prossimi mesi, dopo Killing Faith. DeWanda Wise è apparsa di recente nel blockbuster Jurassic Park: Dominion e in The Harder They Fall, quest'ultimo un western diretto da Jeymes Samuel nel 2021. Potete guardare il trailer ufficiale di Imaginary di Blumhouse nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.