Abigail, il trailer e cosa sapere sul nuovo film horror

Il nuovo horror di Radio Silence per Universal è affidato alla regia del duo di cineasti formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già dietro la cinepresa per film come Scream 6. Non appena è stato svelato il titolo, è uscito contestualmente pure il video che anticipa ciò che vedremo. Nel trailer fanno la loro comparsa Giancarlo Esposito, Melissa Barrera e il compianto Angus Cloud, la star di Euphoria scomparsa l’anno scorso a soli 25 anni

Il nuovo horror di Radio Silence per Universal si intitola Abigail ed è affidato alla regia del duo di cineasti formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già dietro la cinepresa per film come Scream 6.

Non appena è stato svelato il titolo, è uscito contestualmente pure il video che anticipa ciò che vedremo. Nel trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) vediamo Giancarlo Esposito, Melissa Barrera e il compianto Angus Cloud, la star di Euphoria scomparsa l’anno scorso a soli 25 anni.

L'attesissima pellicola horror racconta la storia di una banda di rapitori che sequestra una ballerina di 12 anni di nome Abigail. I criminali vogliono tenerla segregata in una villa abbandonata soltanto per una notte, giusto il tempo per poter incassare la somma richiesta per il riscatto. Tuttavia i piani non andranno come avevano previsto: quella notte diventerà un incubo quando la protagonista inizierà a rivelare qual è la sua vera natura… Soprannaturale e assai demoniaca.

La pellicola uscirà il 19 aprile 2024, per la gioia dei tanti cultori di horror. Nel frattempo, Universal Pictures ha rilasciato il trailer, che potete guardare in alto, in testa a questo articolo.