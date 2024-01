Topolino, è uscito il trailer dell'horror sul personaggio Disney

Non ha fatto in tempo a essere “liberato” dai diritti che il reuccio dell’impero del castello incantato si è già trasformato in un orco cattivo. È avvenuto nel video da poco pubblicato in rete, una clip che anticipa ciò che vedremo nella pellicola slasher di prossima uscita, intitolata “Mickey’s Mouse Trap”. La medesima sorte toccata a Winnie the Pooh con la serie cinematografica “Blood and Honey” adesso coinvolge il topo più famoso della storia, con buona pace di Walt...



Non ha fatto in tempo a essere “liberato” dai diritti che il reuccio dell’impero del castello incantato si è già trasformato in un orco cattivo. È avvenuto nel trailer del film Mickey’s Mouse Trap, clip da poco pubblicata in rete che anticipa ciò che vedremo nella pellicola slasher di prossima uscita. Il topo più famoso della storia ha subito una metamorfosi notevole, tramutandosi in un incubo a occhi aperti. Ma fortunatamente per ora rimane intoccabile la versione a noi più familiare, quella recente che vede Mickey Mouse con coda mignon e pantaloncini rossi: nella pellicola dell’orrore che vedremo (per chi ha il coraggio di accettare il topo disneyano in questa nuova orribile veste), infatti, è il protagonista del cortometraggio Steamboat Willie, ossia l’archetipo di Topolino targato 1928.

Quella versione primigenia del personaggio più famoso di Walt Disney è entrata nel pubblico dominio lunedì 1° gennaio, simbolicamente allo scoccare della mezzanotte di Capodanno. E i produttori indipendenti di film horror non hanno perso tempo per sfruttarlo a proprio piacere (e a dispiacere di bambini ed eterni tali, ossia chi è affetto dalla sindrome di Peter Pan. E ricordiamo che anche Peter Pan potrebbe fare la stessa cruenta fine di Mickey e Winnie, dato che pure da quest'anno ha spezzato le catene del copyright).



Tra le prime testimonianze dello “sciacallaggio” in chiave horror dei personaggi iconici di cui è decaduta la protezione dei diritti c’è una commedia dell'orrore ancora sprovvista di titolo, che sarà diretta dal regista Steven LaMorte (!), e il film Mickey’s Mouse Trap per la regia di Jamie Bailey, prodotto da Bailey Phillips Production.



Il film horror con protagonista Topolino

Chiaramente i produttori di Mickey’s Mouse Trap hanno giocato d’anticipo, nel senso che questa pellicola era in cantiere da un po’, visto che allo scoccare del 2024 erano già pronti a pubblicare su YouTube il trailer prima ancora del brindisi.



Anche in questo caso, come in quello sopracitato che coinvolge il regista LaMorte, si tratta di genere horror-comedy. E pure stavolta è Topolino l’assassino, anche se ancora c’è da non crederci...

La sinossi di Mickey's Mouse Trap spiega quanto segue: “È il 21° compleanno di Alex, ma lei è bloccata al luna park in un turno di notte, così i suoi amici decidono di farle una sorpresa, ma un assassino mascherato vestito da Topolino decide di giocare a un gioco tutto suo con loro. Lei dovrà cercare di sopravvivere”. Da queste parole si evince che alla base di tutto quanto c'è proprio il meccanismo di quella mouse trap messa a titolo, la trappola per topi.

L’assassino è una persona travestita da Topolino

Un po’ come accade nella serie cinematografica di Winnie the Pooh: Blood and Honey, anche in questo caso l’assassino in questione non è proprio Topolino, l'originale diciamo, bensì una persona squilibrata che si traveste da Topolino. Costui indossa una T-shirt che assomiglia a una maglia da hockey e ha il volto coperto da una maschera di Mickey Mouse (del Mickey Mouse targato anni Venti dello scorso secolo, con tratti più da ratto che da topolino).

Attacca una vittima e pedina gli altri personaggi all'interno di un luogo simile a Chuck E. Cheese (che ricorda il successo horror dell'anno scorso Five Nights at Freddy's).

“C’è anche una consapevolezza simile a quella di Scream riguardo al genere horror, con un personaggio che prevede che un altro sarà ucciso dicendo: ‘Torno subito’. ‘Ok, è morto... Se fosse in un film horror, non diresti mai 'Torno subito', perché poi... non torni’”, fa notare Kimberly Nordyke su The Hollywood Reporter.

Il trailer include le parole: "Un posto per divertirsi, un posto per gli amici, un posto per cacciare. Il topo è fuori”.

Il regista: "Volevamo solo divertirci” La pellicola è stata diretta da Jamie Bailey, che ha dichiarato in un comunicato: "Volevamo solo divertirci con tutto questo. Voglio dire, è Topolino di Steamboat Willie che uccide la gente! È ridicolo. Abbiamo corso con questa idea e ci siamo divertiti a farlo, e penso che si veda”.

Il film vede protagonisti Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek e Simon Phillips ed è stato prodotto da Paul Whitney, Mark Popejoy, Alexander Gausman e Andrew Agopsowicz, con la co-produzione di Mem Ferda di Filmcore. Mickey’s Mouse Trap non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma i produttori puntano a farlo uscire a marzo 2024. Non è chiaro se ci sia già un distributore coinvolto o su quale piattaforma puntino i produttori. approfondimento Topolino, tra 2 anni Disney perderà diritti esclusivi del personaggio

L'horror comedy di LaMorte cita proprio Steamboat Willie Per quanto riguarda invece l’altro progetto horror che coinvolge Topolino, il regista Steven LaMorte racconta di un topo sadico che tormenta un gruppo di ignari passeggeri di traghetti su cui il ratto lavora, ricollegandosi ancora di più alla trama della pietra miliare del Castello Disney, il corto Steamboat Willie in cui Topolino è al timone del battello.

"Steamboat Willie ha portato gioia a generazioni, ma sotto quella facciata allegra si nasconde un potenziale terrore puro e scatenato", ha dichiarato LaMorte in un comunicato stampa. "È un progetto che ho sognato, e non vedo l'ora di rilasciare questa versione distorta di questo personaggio amato nel mondo". LaMorte ha precedentemente diretto The Mean One, una parodia horror del Grinch.

"Tutto nasce dal nostro amore per questi personaggi", ha detto in un'intervista. “Siamo tutti bambini. Amiamo prendere questi personaggi e giocare con loro in modi diversi. Non è un desiderio di rovinare questi personaggi o fare soldi velocemente, ma un modo di amarli, onorarli e mostrarli in una luce nuova".

La Disney proteggerà strenuamente le versioni più recenti di Topolino

Il copyright di Disney su Steamboat Willie è scaduto lunedì insieme al diritto sulle versioni originali di Topolino e Minnie. Ma la casa di produzione di Anaheim detiene ancora i diritti d'autore per le versioni più tarde - che sono anche quelle a noi più familiari - dei suoi personaggi.

"Naturalmente, continueremo a proteggere i nostri diritti nelle versioni più moderne di Topolino e nelle altre opere che rimangono soggette a copyright, e lavoreremo per preservare contro la confusione dei consumatori causata dall'uso non autorizzato di Topolino e degli altri nostri personaggi iconici", ha dichiarato l'azienda in un comunicato diffuso il mese scorso.

A questo proposito, il regista LaMorte ha detto che i produttori stanno lavorando con un team legale per assicurarsi di rimanere ben entro i limiti della legge. "Stiamo facendo le nostre verifiche per assicurarci che non ci siano dubbi o confusione su ciò che stiamo facendo", ha detto. "Questa è la nostra versione di un personaggio di dominio pubblico. È un avvincente viaggio di brivido con cuore e umorismo, basato su questo personaggio che tutti conoscono".

Nel suo film, il personaggio non sarà neanche chiamato Topolino: si farà chiamare "Steamboat Willie".



