Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, le prime immagini del sequel

Sono state pubblicate in esclusiva sul magazine statunitense IGN le prime immagini di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, sequel del film horror nato dalla fantasia sanguinaria dello sceneggiatore e regista Rhys Frake-Waterfield.



L’arrivo di questo secondo atto dimostra come questa stia oramai diventando una saga macabra, volta a fare a pezzi l’immaginario infantile, per la gioia dei sadici cultori dell’horror (che spesso odiano invece le favolone melense come è appunto quella di Winnie The Pooh, rivolta com’è ai più piccoli e con quel retrogusto di miele che tanto adora l’orsetto giallo protagonista).

In questo nuovo capitolo l'amico di Pooh e Piglet, Tigger (che nelle edizioni italiane di libro e cartone animato è tradotto come Tigro), si unirà all’azione, aggiungendosi ai due compari per aumentare la scia di sangue che il trio si lascerà dietro. Un aumento di parecchi ettolitri, dato che i due pazzi sanguinari del primo capitolo si avvaleranno stavolta di un terzo aiutante pronto ad aumentare il delirio omicida.



IGN ha svelato in esclusiva il primo sguardo a Tigger in Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, la cui uscita è prevista per il febbraio 2024. Lewis Santer è pronto a interpretare il personaggio di Tigger. Lo vediamo sul set sanguinolento negli scatti che trovate in fondo a questo articolo, nel post di Instagram condiviso dall’account ufficiale del film Winnie the Pooh: Blood and Honey (le foto che il profilo della pellicola condivide sono quelle pubblicate da IGN).

Ma perché Tigger si unisce ai due amici soltanto in questo sequel, mentre non era contemplato nel primo film? Il motivo è semplice e l’ha spiegato lo stesso creatore dei film, Rhys Frake-Waterfield, alla stampa all’inizio del 2023: Tigger non era di pubblico dominio quando il primo atto era in produzione.

Per scrivere, produrre e realizzare il primo capitolo di Winnie the Pooh: Blood and Honey Frake-Waterfield ha deciso di basarsi esclusivamente sul libro per bambini del 1926 di A.A. Milne, in cui Tigger non era presente.

Tigger dovrebbe entrare nel pubblico dominio nel gennaio 2024, proprio un mese prima dell'uscita prevista di Blood and Honey 2 (che arriverà nelle sale il prossimo febbraio). Quindi, quando il film sarà al cinema, l’uso di Tigger sarà lecito, dato che i suoi diritti di copyright saranno a quel punto decaduti. Il produttore Scott Jeffrey ha dichiarato a IGN che "Tigger è incredibilmente violento. Ama torturare le sue vittime prima di ucciderle”.



Potete guardare le prime immagini di Tigger sul set di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 in fondo a questo articolo, nel post di Instagram condiviso dall’account ufficiale del film.