Winnie the Pooh, prime foto del film horror con protagonista l’orsetto

Ecco le prime immagini di "Winnie the Pooh: Blood and Honey", horror basato sulla serie letteraria di A. A. Milne. Una serie di efferati omicidi commessi da Pooh e Pimpi, il tutto diretto dal regista Rhys Frake-Waterfield. "Christopher Robin è stato allontanato da loro e non ha dato loro cibo, rendendo la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile", ha spiegato il regista a Variety. "Sono tornati alle loro radici animali. Sono come un orso e un maiale feroci che vogliono andare in giro a cercare una preda"