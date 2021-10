Halloween: il dizionario dei film horror

18/26

R COME REVENGE MOVIE. Il rapimento di una ragazza da parte di una banda violenta composta da maschi. La sopravvivenza della ragazza e la sua riabilitazione. La vendetta della ragazza contro i suoi rapitori. Sono queste nella maggior parte dei casi le regole dei rape & revenge movie. Un sotto-genere declinato sovente in chiave horror in film come “L’ultima a casa a sinistra (The Last House on the Left)” del 1972 di Wes Craven o “Non violentate Jennifer (I Spit on Your Grave)” del 1978 di Meir Zarchi