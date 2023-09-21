Dalle maschere inquietanti di Michael Myers alle risate folli del Capitano Spaulding, dalle atmosfere cupe di John Carpenter alle visioni disturbanti di Rob Zombie, ecco un viaggio attraverso il cinema dell’orrore che celebra la notte del 31 ottobre. Un percorso tra film che hanno trasformato la vigilia di Ognissanti in un palcoscenico di paure e incubi senza tempo, dove ogni regista ha impresso la propria firma su uno dei momenti più iconici dell’anno per gli amanti del brivido
A cura di Camilla Sernagiotto