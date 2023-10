MagicLand, il parco divertimenti accoglie Halloween

Se volete passare un giorno di divertimento MagicLand è un bel parco dove andare, bisogna dirlo. Accogliente, pulito, non dispersivo e organizzato, per tutti i gusti e i desideri di "adrenalina". Ci siamo andati in questa domenica in pieni festeggiamenti di Halloween e ne siamo rimasti ben impressionati.



Nel mese di ottobre, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, si è popolato di scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e molto altro, offrendo (inclusi nel prezzo del biglietto di ingresso) 8 percorsi a tema Halloween. 5 i percorsi completamente nuovi: 2 horror per gli adulti e 3 per i più piccoli. Tra questi "Katakumba" (un percorso dell’orrore completamente nuovo, lungo il quale bisogna sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori) e "Il Lago Maledetto" e “Demonia”, la storica horror house di MagicLand infestata da macabri spiriti. Per i piccoli i percorsi "Fiesta de Los Muertos", “Il Sentiero delle Zucche”e "Halloween Circus Camp".

Il parco apre alle 10:30 del mattino, l'accesso dall'austostrada è ben segnalato, il parcheggio di facile gestione. Anche se siamo a ottobre il clima consente ancora di godersi moltissimi giochi d'acqua. Consiglio: portatevi una mantella impermeabile e una maglia e un pantalone di ricambio se volete goderveli a pieno (ci sono comunque ponho impermeabili e mega phon in loco, a pagamento). Oltre alle attrazioni anche una serie di parate e spettacoli di strada: la Funeral Parade, l’ambulanza maledetta Psycho Emergency, la Witch Parade con Gattobaleno, la Bad Band, il Circus Duo, e le coinvolgenti animazioni Scary Dance e Zucche in Festa.

Piccolo neo: per chi non è troppo avvezzo al digitale è complicato comprendere cosa prevedono i giochi dall'esterno. Qualche indicazioni in più sulle insegne permetterebbe di capire cosa ci accingiamo ad "affrontare". Nelle giornate molto affollate il "Magicpass" (saltafila), ancorché non proprio economicissimo, vale la pena farlo. Noi siamo così riusciti a fare tutte le attrazioni, qualcuna anche più volte.