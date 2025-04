Fast fashion e acquisti di seconda mano, boom in Italia

Da un’indagine Piepoli- Udicon, 4 italiani su 10 hanno acquistato almeno una volta abbigliamento di seconda mano, e tra loro il 57% preferisce le piattaforme online cime eBay, Depop, Vinted. Il digitale è diventato il principale canale di acquisto per i capi low cost e a guidare questa tendenza è senza dubbio Amazon ascolta articolo

In Italia è boom della fast fashion e degli acquisti di capi di seconda mano. E' quanto emerge da un'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per Udicon (Unione per la Difesa dei consumatori) che mette in risalto come il canale online è il principale per l'acquisto di capi low cost, nel 37% dei casi.

Il digitale , canale preferito dai giovani Il digitale si conferma più un canale "per giovani", con il dato più alto tra i 35 e i 54 anni. Il principale motivo per acquistare da marchi fast fashion - si sottolinea nella ricerca - nel 66% dei casi è il prezzo basso, ma tra i giovani tanti pensano che acquistare capi di abbigliamento a basso costo o di seconda mano sia un modo "per stare sempre in linea con le ultime tendenze".

Boom degli acquisti online Nel dettaglio, 4 italiani su 10 hanno acquistato almeno una volta abbigliamento di seconda mano, e tra loro il 57% preferisce appunto le piattaforme online cime eBay, Depop, Vinted. Tra i meno giovani invece va sempre più di moda lo shopping nei mercatini. Il principale incentivo per l'acquisto di prodotti second hand - si sottolinea dunque nella ricerca - è il prezzo più basso (78%), ma tanti indicano anche la necessità di acquisti che siano in linea col principio della sostenibilità (44%). Per gli acquisti online, infine, il 47% dei rispondenti acquista mensilmente, mentre il 28% lo fa settimanalmente.