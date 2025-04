Fuorisalone 2025: installazioni da non perdere in Tortona

KEA torna al Fuorisalone 2025 con una doppia esposizione in Via Vigevano 18, esplorando come il Design Democratico possa generare un impatto duraturo nella vita quotidiana. L’evento si articola in due spazi distinti: il debutto di una collezione speciale che unisce innovazione e tradizione, e la mostra Do something. Change everything. , progettata da Midori Hasuike ed Emerzon , che invita a riflettere sul potere trasformativo delle scelte quotidiane. L’esposizione racconta come qualità, sostenibilità e accessibilità siano i pilastri del cambiamento, dimostrando che anche le decisioni più piccole possono contribuire a un futuro migliore. Attraverso materiali sostenibili e scelte consapevoli, IKEA mostra come il design possa innescare effetti positivi, dentro e fuori casa. Installazioni interattive, talk e performance animeranno la settimana, definendo un’esperienza immersiva che coinvolgerà il pubblico. IKEA invita il pubblico a sperimentare in prima persona come ogni piccolo cambiamento possa generare un impatto duraturo nel tempo.

All’Origine , marchio italiano specializzato in oggetti del ‘900 europeo, è presente con un temporary shop ed un’installazione in collaborazione col duo PetriPaselli. Attraverso il linguaggio visivo che li contraddistingue PetriPaselli riflettono sugli effetti del tempo sui piccoli tesori personali ed i propri souvenir. Il visual merchandising dello shop, curato dalla Direttrice Artistica Corina Jucan, è immaginato come una prosecuzione della riflessione del duo ed integra altre loro opere di piccole dimensioni. Il tempo ha un andamento ciclico: porta gli oggetti lontano dalle mode, dalla vista e dai ricordi, ma consente anche loro di tornare. Gli oggetti dimenticati attendono di essere riscoperti per ridivenire tesoro di qualcun altro.

Livintwist / Belvedere Collection

Matteo Ragni presenta le nuove creazioni per Livintwist in anteprima europea. Un progetto che unisce innovazione e tradizione, confermando la ricerca di un design capace di migliorare la quotidianità. Ispirata alla leggerezza degli Anni ’60, la collezione Belvedere, novità di quest’anno, è un invito a riscoprire la bellezza del tempo presente. Pensata per il digital detox, celebra l’intimità e la connessione umana attraverso arredi dalle forme morbide e avvolgenti, capaci di creare un’atmosfera di relax e meraviglia. Tra i protagonisti, il divano a dondolo con schermo staccabile, trasformabile in love seat o in una “canoa” confortevole. La lounge con pouf e tavolini integra soluzioni funzionali, offrendo un’esperienza sensoriale dove il design incontra emozione e benessere. La presentazione sarà inoltre arricchita dal tavolo estendibile della collezione Rock.

Archiproducts Milano / À.RIA. A medium for connection

À.RIA. A medium for connection è un viaggio immersivo in cui luce, materia e percezione si intrecciano per creare legami invisibili tra spazio e persone. Il nuovo progetto d’interior di Archiproducts Milano, curato da Studiopepe, trasforma l’aria in un elemento di connessione, attraverso superfici iridescenti, riflessi dinamici e materiali in costante mutazione. Oltre 50 brand internazionali partecipano alla design exploration, offrendo un’esperienza che supera i confini concettuali e funzionali del progetto d’interni. Tra i protagonisti, Brionvega, con il Radiofonografo e il Totem di Bellini, Norr11, con il divano Jagger, e Studiopepe per Pholc, con un’illuminazione scultorea. Sixinch e Pulkra ridefiniscono il design dei materiali, mentre Dedon trasforma l’area outdoor in un’oasi di design. Con Aria, Archiproducts Milano si conferma punto di riferimento per il design contemporaneo, offrendo un’esperienza fluida

X-Bio by Buoninfante / X-ReM

Anche Buoninfante con X-Bio torna protagonista al Fuorisalone con un’installazione immersiva che esplora la connessione tra tecnologia, corpo, riposo e performance. Attraverso un percorso interattivo, il progetto mostra come l’innovazione nei materassi X-Bio, grazie a un sistema brevettato di termoregolazione, possa ottimizzare il recupero fisico e migliorare le performance quotidiane. Il design non è solo estetica, ma un ponte tra benessere e qualità della vita, trasformando il riposo in un elemento chiave per il miglioramento delle proprie energie e prestazioni.

