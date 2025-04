Lusso e Arte nella nuova boutique Bulgari a Milano

Spiega ancora Laura Burdese: "Il legame con Milano è sempre stato importante, tanto è vero che questa nuova casa di Bulgari, a Milano, in Via Montenapoleone, l’abbiamo proprio voluta pensare, disegnare, creare, come un ponte fra le nostre radici profondamente romane ma anche un’anima milanese che si esprime in questa passione, in questo amore per il lusso e per l’innovazione. D’altronde Milano è la capitale internazionale del lusso e dell’innovazione; questa energia e questa spinta fra passato, presente e futuro, credo che in questa boutique sia assolutamente palpabile. Si tratta di aprire le porte e di entrare in questa che più che una boutique è una storia, è un luogo in cui si respira una storia, si respira questo connubio fra le origini romane e questo spirito continuo di trasformazione e di innovazione che è molto milanese".