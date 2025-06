Giornata mondiale dei genitori, attività da fare per chi vive lontano

Si tratta di una ricorrenza proclamata dalle Nazioni Unite nel 2012 per onorare il mestiere più difficile del mondo: educare e aiutare a crescere i propri figli. Ecco alcune idee per celebrarla... anche a distanza

Oggi, 1° giugno, si celebra la Giornata Mondiale dei Genitori, la ricorrenza dedicata a tutte le mamme e i papà del mondo. Istituita per la prima volta il 17 settembre 2012 dalle Nazioni Unite, la Giornata è un'occasione per celebrare il ruolo fondamentale dei genitori e della famiglia nella crescita dei bambini. Celebrare questa ricorrenza quando si vive lontano dai propri cari è più complicato, ma possibile. Per esempio si possono organizzare chiamate video, creare messaggi personalizzati, inviare regali simbolici o organizzare attività online come giochi di gruppo o laboratori creativi. Si possono anche condividere ricordi di famiglia, creare un album di foto o un video ricordo e, soprattutto, esprimere il proprio affetto e gratitudine per i genitori. Ecco alcune idee specifiche.

Comunicazione

Si potrebbero organizzare delle chiamate video regolari per parlare, condividere esperienze e sentirsi vicini. Oppure inviare messaggi vocali o scritti con messaggi di affetto e gratitudine. Infine scalda sempre il cuore condividere foto o video che ricordano momenti speciali insieme.