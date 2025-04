Miart, punta di diamante della Art Week anima Milano fino al 6 aprile

Che siate addetti ai lavori o semplici curiosi, non potete mancare di fare una visita nei grandi spazi di Miart, la Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea in corso all'Allianz MiCo, a Milano. Tra gli stand si scoprono opere firmate da grandi maestri della Storia dell'Arte o nuovi artisti in cerca di un posto nel variegato sistema dell'Arte mondiale. L'abbiamo visitata per la rubrica FLASH

Arte come bene rifugio ma, soprattutto, come bene per l’anima, come spiega Massimo De Carlo, storico gallerista milanese: "Per me l'Arte non è mai stata un bene rifugio, è stata piuttosto un rifugio dalla quotidianità, un rifugio da un mondo tutto sommato conformista e da un'idea di vita alternativa. Quindi, per me, l'Arte, a maggior ragione oggi è un rifugio ma non un bene rifugio ma piuttosto un rifugio per il bene di sé stessi".