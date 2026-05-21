Moda, ritorno delle maison in Usa: dalle sfilate alla Ny Fashion Week

Moda, le maison tornano negli Usa: dalle sfilate al rinnovamento della Ny Fashion WeekLifestyle
Il mercato statunitense torna ad essere appetibile per le maison di moda che, nei luoghi più comuni delle città, hanno deciso di allestire sfilate spettacolari. L'obiettivo è tornare a puntare su un pubblico che è prioritario e precursore di tendenze.
Il mercato a stelle e strisce torna ad essere appetibile per le maison di moda che, nei luoghi più comuni delle città statunitensi, hanno deciso di allestire sfilate spettacolari. L’obiettivo è tornare a puntare su un pubblico che è prioritario e precursore di tendenze, dopo che, negli ultimi anni, altri snodi commerciali non hanno mantenuto i livelli alti del passato. "Negli ultimi anni, il mercato cinese ha registrato una crescita molto più lenta. Anche il mercato mediorientale ne risente", ha osservato Pierre-François Le Louët, presidente della società di consulenza strategica NellyRodi.
Le sfilate
Il rinnovato interesse dei marchi di lusso per la clientela statunitense è stato esibito da scelte di rottura, come quelle di allestire sfilate nel centro di New York. E proprio da queste mosse era nata la scelta di Matthieu Blazy, direttore creativo di Chanel, di trasformare la banchina della metropolitana newyorkese in una passerella. Uno dei luoghi iconici della Grande Mela, dove si mescolano le diverse anime che popolano la metropoli. Così Demna Gasvalia, direttore creativo di Gucci, ha scelto il cuore di New York, Times Square, per presentare la sua collezione Resort 2027, intitolata GucciCore.
Dior, che nel 2024 ha presentato una collezione d'ispirazione retrò nei colori della bandiera americana al Brooklyn Museum, a metà maggio ha scelto il Los Angeles County Museum of Art (LACMA) per una sfilata Cruise che ha reso omaggio all'epoca d'oro del cinema hollywoodiano.
E mercoledì 20 maggio, Louis Vuitton ha conquistato un altro museo, la Frick Collection di New York, per la sua sfilata Cruise, pochi giorni dopo il lancio di una collezione uomo ispirata alla Grande Mela. La maison francese e la prestigiosa istituzione culturale hanno anche annunciato una partnership di sponsorizzazione, con mostre ed eventi gratuiti offerti da Louis Vuitton. E sulla Quinta Strada si fa la fila per fotografare la scenografia spettacolare con bauli giganteschi e logo.
Leggi anche
Arabia Saudita, intesa Saudi Fashion Commission-MinervaHub
I mercati
Dopo anni a proporsi al mercato orientale, ora le case di moda tornano a cercare i consumatori occidentali. Nonostante la recente dichiarazione di fallimento del gruppo proprietario dei grandi magazzini di lusso Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, "il mercato americano (...) rimane un rifugio sicuro" in un contesto di instabilità geopolitica ed economica, aggiunge su Afp, Serge Carreira, professore a Sciences Po Paris e uno dei leader della Federazione francese dell'Alta Moda e della Moda. A New York in particolare, "generano un fatturato significativo", osserva Pierre-François Le Louët.
Non solo alla ricerca dei consumatori ma anche del punto di riferimento culturale che gli Stati Uniti continuano a incarnare. Per questa ragione, la New York Fashion Week, che si tiene a febbraio e settembre e sta perdendo terreno rispetto alle sue controparti europee, è oggetto di un piano di riforma previsto per il 2027. "Nel breve termine, potrebbe sembrare che gli americani vengano superati", ammette Valerie Steele, curatrice del Museum of Fashion del Fashion Institute of Technology di New York. Ma "la competizione è generalmente un bene". Queste sfilate spettacolari in casa propria "ricordano ai marchi americani l'immenso prestigio dell'haute couture europea e, di conseguenza, che se vogliono competere, devono fare uno sforzo in più o considerare un approccio diverso", afferma. E soprattutto, "più in generale, riaccendono l'interesse per la moda".