Il prestigioso quotidiano britannico, attraverso un sondaggio, ha raccolto le opinioni di scrittori, critici e accademici di tutto il mondo e poi ha realizzato una media ponderata delle loro 10 preferenze, stilando una graduatoria finale che spazia attraverso i secoli fino alla narrativa contemporanea

Per stilare la prestigiosa lista sono scesi in campo 172 addetti ai lavori. La classifica dei 100 romanzi più grandi della storia della letteratura pubblicati in inglese, è stata redatta dal quotidiano britannico The Guardian , attraverso un sondaggio che ha raccolto le opinioni di scrittori, critici e accademici di tutto il mondo. Una volta incamerata la lista dei 10 titoli preferiti in ordine di gradimento, il passo successivo è stato realizzare una media ponderata in base alla frequenza delle citazioni e al peso attribuito alla posizione in classifica, producendo una graduatoria finale che spazia attraverso i secoli fino alla narrativa contemporanea. Un’impresa immensa che ha visto coinvolti alcuni dei nomi più importanti della letteratura mondiale contemporanea, da Salman Rushdie a Ian McEwan, da Anne Enright a Colm Tóibín, da Bernardine Evaristo, a Stephen King, solo per citarne alcuni.

Il podio

In testa alla prestigiosa lista, sul gradino più alto del podio c’è Middlemarch di George Eliot, pubblicato tra il 1871 e il 1872, seguito da Amatissima di Toni Morrison e Ulisse di James Joyce. Nei primi 20 si trovano anche Anna Karenina, Guerra e Pace, Orgoglio e pregiudizio e Jane Eyre. Tra i titoli in classifica compaiono tre romanzi scritti da autori italiani: Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, al numero 46, L'amica geniale di Elena Ferrante, al numero 51, Le città invisibili di Italo Calvino, al numero 93. Un’altra novità che emerge è la presenza di scrittrice, aumentata considerevolmente, tenendo conto che nel 2003 vi era 16 autrici, che nel 2026 sono diventate 36.