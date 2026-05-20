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Libri, i 100 romanzi più belli di sempre per gli scrittori: la classifica del Guardian

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©Getty

Il prestigioso quotidiano britannico, attraverso un sondaggio, ha raccolto le opinioni di scrittori, critici e accademici di tutto il mondo e poi ha realizzato una media ponderata delle loro 10 preferenze, stilando una graduatoria finale che spazia attraverso i secoli fino alla narrativa contemporanea

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Per stilare la prestigiosa lista sono scesi in campo 172 addetti ai lavori. La classifica dei 100 romanzi più grandi della storia della letteratura pubblicati in inglese, è stata redatta dal quotidiano britannico The Guardian, attraverso un sondaggio che ha raccolto le opinioni di scrittori, critici e accademici di tutto il mondo. Una volta incamerata la lista dei 10 titoli preferiti in ordine di gradimento, il passo successivo è stato realizzare una media ponderata in base alla frequenza delle citazioni e al peso attribuito alla posizione in classifica, producendo una graduatoria finale che spazia attraverso i secoli fino alla narrativa contemporanea. Un’impresa immensa che ha visto coinvolti alcuni dei nomi più importanti della letteratura mondiale contemporanea, da Salman Rushdie a Ian McEwan, da Anne Enright a Colm Tóibín, da Bernardine Evaristo, a Stephen King, solo per citarne alcuni. 

Il podio

In testa alla prestigiosa lista, sul gradino più alto del podio c’è Middlemarch di George Eliot, pubblicato tra il 1871 e il 1872, seguito da Amatissima di Toni Morrison e Ulisse di James Joyce. Nei primi 20 si trovano anche Anna Karenina, Guerra e Pace, Orgoglio e pregiudizio e Jane Eyre. Tra i titoli in classifica compaiono tre romanzi scritti da autori italiani: Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, al numero 46, L'amica geniale di Elena Ferrante, al numero 51, Le città invisibili di Italo Calvino, al numero 93. Un’altra novità che emerge è la presenza di scrittrice, aumentata considerevolmente, tenendo conto che nel 2003 vi era 16 autrici, che nel 2026 sono diventate 36.

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La classifica completa:

 
  1. Middlemarch – George Eliot
  2. Amatissima – Toni Morrison
  3. Ulisse – James Joyce
  4. Gita al faro – Virginia Woolf
  5. Alla ricerca del tempo perduto – Marcel Proust
  6. Anna Karenina – Lev Tolstoj
  7. Guerra e pace – Lev Tolstoj
  8. Jane Eyre – Charlotte Brontë
  9. Orgoglio e pregiudizio – Jane Austen
  10. Madame Bovary – Gustave Flaubert
  11. Il grande Gatsby – F. Scott Fitzgerald
  12. Casa desolata – Charles Dickens
  13. Emma – Jane Austen
  14. La signora Dalloway – Virginia Woolf
  15. Moby Dick – Herman Melville
  16. 1984 – George Orwell
  17. Cent’anni di solitudine – Gabriel García Márquez
  18. Persuasione – Jane Austen
  19. La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo – Laurence Sterne
  20. Cime tempestose – Emily Brontë
  21. Ritratto di signora – Henry James
  22. Il crollo – Chinua Achebe
  23. I figli della mezzanotte – Salman Rushdie
  24. Quel che resta del giorno – Kazuo Ishiguro
  25. Lolita – Vladimir Nabokov
  26. Don Chisciotte della Mancia – Miguel de Cervantes
  27. Il processo – Franz Kafka
  28. I fratelli Karamazov – Fëdor Dostoevskij
  29. Fuoco pallido – Vladimir Nabokov
  30. Frankenstein – Mary Shelley
  31. Gli anni fulgenti di Miss Brodie– Muriel Spark
  32. Il dio delle piccole cose – Arundhati Roy
  33. David Copperfield – Charles Dickens
  34. Wolf Hall – Hilary Mantel
  35. Grandi speranze – Charles Dickens
  36. Il racconto dell'ancella – Margaret Atwood
  37. Uomo invisibile - Ralph Ellison
  38. L'età dell'innocenza - Edith Wharton
  39. I loro occhi guardavano Dio – Zora Neale Hurston
  40. Canto di Salomone – Toni Morrison
  41. Cuore di tenebra – Joseph Conrad
  42. La montagna incantata – Thomas Mann
  43. Padrona di casa – Marilynne Robinson
  44. La camera di Giovanni – James Baldwin
  45. Il taccuino d'oro – Doris Lessing
  46. Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa
  47. La fiera della vanità – William Makepeace Thackeray
  48. La metamorfosi – Franz Kafka
  49. Un perfetto equilibrio – Rohinton Mistry
  50. Il grande mare dei Sargassi – Jean Rhys
  51. L’amica geniale – Elena Ferrante
  52. La coppa d'oro – Henry James
  53. Il transito di Venere – Shirley Hazzard
  54. Orlando – Virginia Woolf
  55. Le onde – Virginia Woolf
  56. Mansfield Park – Jane Austen
  57. L'urlo e il furore – William Faulkner
  58. Vergogna – JM Coetzee
  59. Non lasciarmi –Kazuo Ishiguro
  60. Casa Howard – E. M. Forster
  61. Gli anelli di Saturno – Winfried Sebald
  62. Metà di un sole giallo – Chimamanda Ngozi Adichie
  63. Denti bianchi – Zadie Smith
  64. Il buon soldato – Ford Madox Ford
  65. Il colore viola – Alice Walker
  66. Il maestro e Margherita – Michail Afanas'evič Bulgakov
  67. L'uomo senza qualità – Robert Musil
  68. Meridiano di sangue – Cormac McCarthy
  69. Delitto e castigo – Fëdor Dostoevskij
  70. Jude l'oscuro – Thomas Hardy
  71. Legami di sangue – Octavia E. Butler
  72. Il nostro comune amico - Charles Dickens
  73. Austerlitz - WG Sebald
  74. Condizioni nervose – Tsitsi Dangarembga
  75. L'occhio più azzurro – Toni Morrison
  76. Dracula - Bram Stoker
  77. L'arcobaleno – DH Lawrence
  78. Una casa per Mr Biswas – Vidiadhar Surajprasad Naipaul
  79. Gridalo forte – James Baldwin
  80. Rebecca – Daphne du Maurier
  81. I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia – Thomas Mann
  82. Fine di una storia - Graham Greene
  83. Addio alle armi – Ernest Hemingway
  84. Il talento di Mr Ripley – Patricia Highsmith
  85. La vegetariana – Han Kang
  86. Il giro di vite – Henry James
  87. La linea della bellezza - Alan Hollinghurst
  88. Ragtime – EL Doctorow
  89. La mano sinistra delle tenebre - Ursula Kroeber Le Guin
  90. La stanza di Jacob – Virginia Woolf
  91. Vita e destino – Vasilij Semënovič Grossman
  92. L'educazione sentimentale - Gustave Flaubert
  93. Le città invisibili – Italo Calvino
  94. Il mondo conosciuto - Edward P. Jones
  95. La brughiera – Thomas Hardy
  96. Pedro Páramo – Juan Rulfo
  97. Comma 22 - Joseph Heller
  98. La strada – Cormac McCarthy
  99. L'età incerta – L.P. Hartley
  100. La mia Ántonia – Willa Cather

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