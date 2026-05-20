Libri, i 100 romanzi più belli di sempre per gli scrittori: la classifica del GuardianLifestyle
Il prestigioso quotidiano britannico, attraverso un sondaggio, ha raccolto le opinioni di scrittori, critici e accademici di tutto il mondo e poi ha realizzato una media ponderata delle loro 10 preferenze, stilando una graduatoria finale che spazia attraverso i secoli fino alla narrativa contemporanea
Per stilare la prestigiosa lista sono scesi in campo 172 addetti ai lavori. La classifica dei 100 romanzi più grandi della storia della letteratura pubblicati in inglese, è stata redatta dal quotidiano britannico The Guardian, attraverso un sondaggio che ha raccolto le opinioni di scrittori, critici e accademici di tutto il mondo. Una volta incamerata la lista dei 10 titoli preferiti in ordine di gradimento, il passo successivo è stato realizzare una media ponderata in base alla frequenza delle citazioni e al peso attribuito alla posizione in classifica, producendo una graduatoria finale che spazia attraverso i secoli fino alla narrativa contemporanea. Un’impresa immensa che ha visto coinvolti alcuni dei nomi più importanti della letteratura mondiale contemporanea, da Salman Rushdie a Ian McEwan, da Anne Enright a Colm Tóibín, da Bernardine Evaristo, a Stephen King, solo per citarne alcuni.
Il podio
In testa alla prestigiosa lista, sul gradino più alto del podio c’è Middlemarch di George Eliot, pubblicato tra il 1871 e il 1872, seguito da Amatissima di Toni Morrison e Ulisse di James Joyce. Nei primi 20 si trovano anche Anna Karenina, Guerra e Pace, Orgoglio e pregiudizio e Jane Eyre. Tra i titoli in classifica compaiono tre romanzi scritti da autori italiani: Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, al numero 46, L'amica geniale di Elena Ferrante, al numero 51, Le città invisibili di Italo Calvino, al numero 93. Un’altra novità che emerge è la presenza di scrittrice, aumentata considerevolmente, tenendo conto che nel 2003 vi era 16 autrici, che nel 2026 sono diventate 36.
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La classifica completa:
- Middlemarch – George Eliot
- Amatissima – Toni Morrison
- Ulisse – James Joyce
- Gita al faro – Virginia Woolf
- Alla ricerca del tempo perduto – Marcel Proust
- Anna Karenina – Lev Tolstoj
- Guerra e pace – Lev Tolstoj
- Jane Eyre – Charlotte Brontë
- Orgoglio e pregiudizio – Jane Austen
- Madame Bovary – Gustave Flaubert
- Il grande Gatsby – F. Scott Fitzgerald
- Casa desolata – Charles Dickens
- Emma – Jane Austen
- La signora Dalloway – Virginia Woolf
- Moby Dick – Herman Melville
- 1984 – George Orwell
- Cent’anni di solitudine – Gabriel García Márquez
- Persuasione – Jane Austen
- La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo – Laurence Sterne
- Cime tempestose – Emily Brontë
- Ritratto di signora – Henry James
- Il crollo – Chinua Achebe
- I figli della mezzanotte – Salman Rushdie
- Quel che resta del giorno – Kazuo Ishiguro
- Lolita – Vladimir Nabokov
- Don Chisciotte della Mancia – Miguel de Cervantes
- Il processo – Franz Kafka
- I fratelli Karamazov – Fëdor Dostoevskij
- Fuoco pallido – Vladimir Nabokov
- Frankenstein – Mary Shelley
- Gli anni fulgenti di Miss Brodie– Muriel Spark
- Il dio delle piccole cose – Arundhati Roy
- David Copperfield – Charles Dickens
- Wolf Hall – Hilary Mantel
- Grandi speranze – Charles Dickens
- Il racconto dell'ancella – Margaret Atwood
- Uomo invisibile - Ralph Ellison
- L'età dell'innocenza - Edith Wharton
- I loro occhi guardavano Dio – Zora Neale Hurston
- Canto di Salomone – Toni Morrison
- Cuore di tenebra – Joseph Conrad
- La montagna incantata – Thomas Mann
- Padrona di casa – Marilynne Robinson
- La camera di Giovanni – James Baldwin
- Il taccuino d'oro – Doris Lessing
- Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa
- La fiera della vanità – William Makepeace Thackeray
- La metamorfosi – Franz Kafka
- Un perfetto equilibrio – Rohinton Mistry
- Il grande mare dei Sargassi – Jean Rhys
- L’amica geniale – Elena Ferrante
- La coppa d'oro – Henry James
- Il transito di Venere – Shirley Hazzard
- Orlando – Virginia Woolf
- Le onde – Virginia Woolf
- Mansfield Park – Jane Austen
- L'urlo e il furore – William Faulkner
- Vergogna – JM Coetzee
- Non lasciarmi –Kazuo Ishiguro
- Casa Howard – E. M. Forster
- Gli anelli di Saturno – Winfried Sebald
- Metà di un sole giallo – Chimamanda Ngozi Adichie
- Denti bianchi – Zadie Smith
- Il buon soldato – Ford Madox Ford
- Il colore viola – Alice Walker
- Il maestro e Margherita – Michail Afanas'evič Bulgakov
- L'uomo senza qualità – Robert Musil
- Meridiano di sangue – Cormac McCarthy
- Delitto e castigo – Fëdor Dostoevskij
- Jude l'oscuro – Thomas Hardy
- Legami di sangue – Octavia E. Butler
- Il nostro comune amico - Charles Dickens
- Austerlitz - WG Sebald
- Condizioni nervose – Tsitsi Dangarembga
- L'occhio più azzurro – Toni Morrison
- Dracula - Bram Stoker
- L'arcobaleno – DH Lawrence
- Una casa per Mr Biswas – Vidiadhar Surajprasad Naipaul
- Gridalo forte – James Baldwin
- Rebecca – Daphne du Maurier
- I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia – Thomas Mann
- Fine di una storia - Graham Greene
- Addio alle armi – Ernest Hemingway
- Il talento di Mr Ripley – Patricia Highsmith
- La vegetariana – Han Kang
- Il giro di vite – Henry James
- La linea della bellezza - Alan Hollinghurst
- Ragtime – EL Doctorow
- La mano sinistra delle tenebre - Ursula Kroeber Le Guin
- La stanza di Jacob – Virginia Woolf
- Vita e destino – Vasilij Semënovič Grossman
- L'educazione sentimentale - Gustave Flaubert
- Le città invisibili – Italo Calvino
- Il mondo conosciuto - Edward P. Jones
- La brughiera – Thomas Hardy
- Pedro Páramo – Juan Rulfo
- Comma 22 - Joseph Heller
- La strada – Cormac McCarthy
- L'età incerta – L.P. Hartley
- La mia Ántonia – Willa Cather