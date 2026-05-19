 Pet Gala, a New York l'evento di moda per cani più glamour dell’anno. FOTO | Sky TG24
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Pet Gala, a New York l'evento di moda per cani più glamour dell’anno. FOTO

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Ieri sera si è svolta l’edizione 2026 dell’evento in cui gli animali domestici sono vestiti adattando gli abiti delle star del celebre Met Gala che si è tenuto qualche settimana fa. Dal red carpet alla sfilata, la serata organizzata da Anthony Rubio è pensata per destinare l'incasso all'AKC Museum of the Dog

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A woman visits the "Corkscrew Museum" in Barolo, northern Italy, on November 16, 2016. The Museo dei Cavatappi (Corkscrew Museum) offers 500 specimens from the 18th century to today, of various artistic periods, countries, and types. The collection traces the birth and evolution through the centuries of this accessory used to open a bottle of wine. / AFP / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

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