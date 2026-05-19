Pet Gala, a New York l'evento di moda per cani più glamour dell’anno. FOTO
Ieri sera si è svolta l’edizione 2026 dell’evento in cui gli animali domestici sono vestiti adattando gli abiti delle star del celebre Met Gala che si è tenuto qualche settimana fa. Dal red carpet alla sfilata, la serata organizzata da Anthony Rubio è pensata per destinare l'incasso all'AKC Museum of the Dog
- Lunedì 18 maggio a New York è andata in scena l’edizione 2026 del Pet Gala, evento concepito come una sfilata con red carpet per cani glamour. Il nome e il concept richiamano ovviamente il celebre Met Gala che si è svolto sempre nella Grande Mela qualche settimana fa.
- Immancabile il maestoso tappeto rosso di 7 metri e una enorme parete floreale per il photocall, con diverse postazioni fotografiche a tema con pareti floreali, incluse aree dedicate a ciascun cucciolo famoso (in foto un cane dal look ispirato dall’abito indossato da Anne Hathaway al Met Gala)
- L’evento ha previsto poi una sfilata di moda formale con cani vestiti con abiti d'alta moda e commento in diretta di Anthony Rubio, che è l'organizzatore e grande esperto del settore.
- “Questo è il mio periodo preferito dell'anno. Gli stilisti del Met Gala hanno mesi per creare i loro look, io ho solo due settimane per adattarli ai cani”, ha detto Rubio (in foto un cane dal look ispirato dall’outfit di Beyonce).
- “La Settimana della Moda rispecchia la mia visione, ma il Pet Gala è una sfida di adattamento. Il comfort e la sicurezza dei cani vengono sempre al primo posto. Mi spinge a essere più creativo e questo mi dà una carica incredibile.”, ha detto l’organizzatore.
- "Nel mio mondo, gli umani sono solo accessori”, è una delle frasi cult di Rubio, pioniere della moda per animali domestici dal 2003.
- Rubio ha lanciato la sua prima sfilata in grande stile nel 2008 e nel 2012 ha fatto la storia diventando il primo stilista di moda per animali a presentare le sue creazioni durante la New York Fashion Week, una tradizione che continua due volte l’anno.
- Per il Pet Gala, il biglietto d'ingresso non è stato solo per i padroni ma anche per i cani e l'incasso della serata va a sostenere l'AKC Museum of the Dog, che ospita la più importante collezione al mondo di opere d'arte ispirate ai cani.
- Gli animali vengono vestiti per ricreare i look memorabili del Met Gala. I cani sono provenienti da rifugi, gruppi di salvataggio e influencer dei social media.
- Tra i look “copiati” in questa edizione, oltre a Beyonce e Anne Hathaway, ci sono le versioni canine degli abiti indossati da Rihanna, Sam Smith, Cardi B, A$AP Rocky e Stevie Nicks.