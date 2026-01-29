Offerte Sky
In Italia 4 famiglie su 10 hanno un animale domestico

Roberta Cavaglià
Illustrazione Malte Mueller/Getty Images

Nel 2024 oltre 10 milioni di famiglie italiane convivevano con almeno un animale domestico: una cifra in crescita, trainata soprattutto dai cani. La maggior parte si concentra nel Centro e ha buone risorse economiche. A prendersi cura degli animali, però, sono quasi sempre le donne

